От 6500 рублей. Во сколько обойдутся билеты на паром Сочи — Трабзон?

Стала известна стоимость билетов на паром, который будет курсировать между Сочи и Турцией

29 октября гендиректор компании ООО «СВС Шиппинг» (агента парома «Сибридж») Сергей Туркменян сообщил «РИА Новости», что стоимость билетов на паром в одну сторону составит от 6500 рублей за кресло в эконом-классе, а место в каюте обойдется от 9500 рублей в зависимости от класса.



«Все каюты на судне оборудованы удобствами. Кроме того, имеется 93 кресельных места, аналогичных самолетным, для эконом-пассажиров, что удобно, например, для студентов и других категорий путешественников», — рассказал он.



Перевозка автомобиля будет стоить от 30 тыс. рублей, однако цена может вырасти из-за размера машины. В ближайшее время паром будет возить только пассажиров. По словам Туркменяна, после запуска регулярного сообщения билеты можно будет приобрести в кассах на морском вокзале в Сочи и в Трабзоне, где работают русскоговорящие сотрудники. Также планируется и онлайн-продажа билетов.

Напомним, что 16 октября в Сочи прибыл тестовый рейс парома «Сибридж» из Турции, который ждали почти 15 лет. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против запуска морского сообщения и назвал его «небезопасным и преждевременным». 22 октября организаторы морского сообщения раскритиковали решение губернатора и заявили, что запуск парома согласовали со всеми ведомствами, и он начнет свою работу по расписанию (дважды в неделю — по понедельникам и четвергам).



Позже в СМИ появилась информация, что первый рейс парома запустят 29 октября. Он будет курсировать по понедельникам и четвергам, а время в пути составит от 10 до 12 часов.

О запуске морского сообщения между Сочи и Турцией говорили еще в 2023 году. Его обещали восстановить, но сроки постоянно откладывали. Предполагалось, что паром будет круглогодично перевозить до 450 человек и 220 автомобилей. Последний регулярный рейс между Сочи и Турцией проходил в 2011 году. С 1993 по 2011 год на этом маршруте работали до пяти пассажирских судов.

Судно «Сибридж» построили в Италии в 1974 году. Раньше оно называлось «Лампедуза». На борту — 112 кают на 360 пассажиров и 93 сидячих места. По морской классификации это девятипалубное судно, из которых три палубы технические.



Паром всепогодный и может выходить в море в шести-семибалльный шторм, но для комфорта пассажиров поездки ограничены пятью баллами.