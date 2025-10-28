Запуск парома Трабзон-Сочи запланирован на 29 октября, а билеты уже поступили в продажу — СМИ

Паром между Турцией и Сочи запустят 29 октября. Первые рейсы будут перевозить только пассажиров

24 октября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили , что паром между Сочи и турецким Трабзоном планируют запустить 29 октября. Первые рейсы будут перевозить только пассажиров, а груз — позже. 27 октября источник рассказал СМИ, что билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе в порту Трабзона.

В 2026 году из Сочи запустят морские круизы на Мальту и в Италию:

Напомним, что 16 октября в Сочи прибыл тестовый рейс парома из Турции, который ждали почти 15 лет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против запуска морского сообщения и назвал его «небезопасным и преждевременным». По его словам, инициатор перевозок получил разрешение в Росморречфлоте, но отправил судно на российский курорт без согласования с властями.

22 октября организаторы морского сообщения раскритиковали решение Кондратьева и заявили, что запуск парома согласовали со всеми ведомствами, и он начнет свою работу по расписанию (дважды в неделю — по понедельникам и четвергам).

О запуске парома говорили еще в 2023 году. Его обещали восстановить, но сроки постоянно откладывали. Судно может круглогодично перевозить до 450 человек и 220 автомобилей.