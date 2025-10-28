Запуск парома Трабзон-Сочи запланирован на 29 октября, а билеты уже поступили в продажу — СМИ

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Паром между Турцией и Сочи запустят 29 октября. Первые рейсы будут перевозить только пассажиров

24 октября «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что паром между Сочи и турецким Трабзоном планируют запустить 29 октября. Первые рейсы будут перевозить только пассажиров, а груз — позже. 

27 октября источник рассказал СМИ, что билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе в порту Трабзона.

В 2026 году из Сочи запустят морские круизы на Мальту и в Италию:

Напомним, что 16 октября в Сочи прибыл тестовый рейс парома из Турции, который ждали почти 15 лет. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против запуска морского сообщения и назвал его «небезопасным и преждевременным». По его словам, инициатор перевозок получил разрешение в Росморречфлоте, но отправил судно на российский курорт без согласования с властями.

22 октября организаторы морского сообщения раскритиковали решение Кондратьева и заявили, что запуск парома согласовали со всеми ведомствами, и он начнет свою работу по расписанию (дважды в неделю — по понедельникам и четвергам).

О запуске парома говорили еще в 2023 году. Его обещали восстановить, но сроки постоянно откладывали. Судно может круглогодично перевозить до 450 человек и 220 автомобилей.

Как писали Юга.ру, между Ростовом-на-Дону и Таганрогом впервые за 30 лет запустят судно «Метеор 120Р».

Курорты и туризм Международные отношения путешествия Сочи Судоходство Транспорт Турция Черное море

Новости

У бывшего главы Кавказского района конфисковали имущество почти на 740 млн рублей
В Краснодарском крае мобильного интернета нет пятый день, а «белый список» работает со сбоями. Жители требуют объяснения причин и перерасчета
Ужин в ресторане или баре Краснодара в среднем стоит 3,8 тыс. рублей. Чек за год вырос на 12%
«На юге царит погода, которую принято называть непогодой». Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Краснодарском крае
В Сочи ночью воздух неожиданно прогрелся до 25 °С. Аномальное тепло принес фён
Жительницу Краснодара задержали после визита к бабушке в Херсон. Третий месяц о ее местонахождении ничего не известно

Лента новостей

«Максимальные» блокировки
Сегодня, 13:00
«Максимальные» блокировки
Почему в Краснодарском крае отключают мобильный интернет
В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение
Вчера, 14:52
В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение
На курорты Краснодарского края надвигается шторм
Вчера, 17:48
На курорты Краснодарского края надвигается шторм
Будут новые выбросы мазута?

Реклама на сайте