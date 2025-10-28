Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 91 и 181 день

Доходность на сроке 91 день теперь составляет 14,13-14,80% годовых, а на сроке 181 день — 14,08-15,10% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Доходность по линейке вкладов «Доход» варьируется от 9,16% до 15,10% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.