Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4ieNj
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 91 и 181 день

Доходность на сроке 91 день теперь составляет 14,13-14,80% годовых, а на сроке 181 день — 14,08-15,10% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.  

Читайте также:

Доходность по линейке вкладов «Доход» варьируется от 9,16% до 15,10% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней. 

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

У бывшего главы Кавказского района конфисковали имущество почти на 740 млн рублей
В Краснодарском крае мобильного интернета нет пятый день, а «белый список» работает со сбоями. Жители требуют объяснения причин и перерасчета
Ужин в ресторане или баре Краснодара в среднем стоит 3,8 тыс. рублей. Чек за год вырос на 12%
«На юге царит погода, которую принято называть непогодой». Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Краснодарском крае
В Сочи ночью воздух неожиданно прогрелся до 25 °С. Аномальное тепло принес фён
Жительницу Краснодара задержали после визита к бабушке в Херсон. Третий месяц о ее местонахождении ничего не известно

Лента новостей

«Максимальные» блокировки
Сегодня, 13:00
«Максимальные» блокировки
Почему в Краснодарском крае отключают мобильный интернет
В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение
Вчера, 14:52
В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение
На курорты Краснодарского края надвигается шторм
Вчера, 17:48
На курорты Краснодарского края надвигается шторм
Будут новые выбросы мазута?

Реклама на сайте