Страх, жадность и любопытство: в Краснодаре обсудили, какие угрозы подстерегают нас в сети и как от них защититься

В Краснодаре эксперты обсудили, какие инструменты защиты развивают современные онлайн платформы и как повысить уровень цифровой грамотности

В краснодарском Доме журналистики прошел круглый стол «Технологии защиты интернет-сделок». На мероприятии представители бизнеса, государства, общественных и финансовых организаций обсудили, как защитить пользователей в интернете. Старший директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова рассказала, что платформа блокирует до 99,9% подозрительных объявлений еще до публикации с помощью машинного обучения. По ее словам, безопасность начинается с регистрации, когда система анализирует цифровой профиль человека.

«Один из важных факторов доверия — наличие пройденной верификации. Сегодня 2 из 3 сделок на платформе проходят с продавцами, которые прошли проверку одним из доступных способов — с помощью банковских ID, по документам или через Госуслуги. Еще один инструмент повышения доверия между пользователями — система рейтингов и отзывов. Сегодня средний рейтинг продавцов из Краснодарского края — 4,83 баллов, то есть большинство продавцов в регионе имеет отличные отзывы», — добавила спикер.

Руководитель проектов «Ростелекома» Михаил Попов назвал противостояние с киберугрозами непрерывной битвой, где злоумышленники ищут уязвимости, а специалисты парируют атаки. Он подчеркнул, что бизнесу и государству необходимо объединять усилия, чтобы создать устойчивую экосистему безопасности.

Эксперт Южного Главного Управления Банка России Максим Чучков привел впечатляющие цифры: «В первом полугодии этого года российские банки отразили 82,5 миллиона попыток злоумышленников похитить деньги. Это больше, чем за весь прошлый год. В результате удалось спасти 8 триллионов рублей. Но человеческий фактор по-прежнему остается «слабым звеном». Люди зачастую поддаются на уловки аферистов и добровольно отдают деньги. Чтобы избежать этого, нужно соблюдать несколько несложных правил кибербезопасности: никогда и никому не сообщать коды из смс-сообщений, помнить, что сотрудники Центробанка не звонят людям, тем более в мессенджерах, не присылают копии документов и своих удостоверений. Если же мы говорим о покупках в интернете, то важно использовать разные пароли для разных сайтов и приложений и регулярно менять в них все символы. Также мы рекомендуем завести отдельную карту для онлайн-покупок и пополнять её на нужную сумму перед оплатой заказа».

По мнению эксперта Лиги безопасного интернета в Краснодаре Льва Крутова, для защиты пользователей в интернете необходим комплексный подход и объединение усилий: «Средний пользователь молодеет и злоумышленники, используя определенные методы социальной инженерии, давят на три основных момента: страх, жадность и любопытство. В результате чего пользователь теряет деньги, аккаунт или персональные данные. Мы считаем, что выходом в этой ситуации может быть, во-первых, консолидация общества, бизнеса и государства в создании определенных программных решений и, конечно, комплексное и целенаправленное просвещение — профилактика населения, начиная с самого юного возраста».

Заместитель начальника УБК ГУ МВД России по Краснодарскому краю Алексей Зарудний рассказал, как удается предотвращать преступления в сфере информационной безопасности: «Снизить количество зарегистрированных преступлений, связанных с кибербезопасностью, удалось благодаря проводимым профилактическим мероприятиям, таким как «Клади трубку 2.0», «Стоп мошенник!». Совместно с Южным ГУ Банка России размещается социальная реклама, баннеры, различные ролики. Проводятся рабочие встречи с представителями банков, на которых работникам рассказывают о противодействии незаконным схемам».

По словам спикера, многофункциональным центрам, агентствам недвижимости, риэлторам также разъясняют, как выявлять подозрительные сделки, чтобы вовремя предотвращать преступления. Итогом встречи стало общее понимание: чтобы защитить пользователей, нужно одновременно развивать технологии, учить людей цифровой грамотности и укреплять партнерство между бизнесом, государством и обществом.