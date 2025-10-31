В Краснодаре покажут и обсудят со зрителями спектакль «В Питер за сарафаном»

Краснодарская актриса театра и кино Алла Мосолова представит моноспектакль в жанре деревенской прозы (12+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 8 ноября моноспектакль «В Питер за сарафаном». Главную роль исполнит актриса театра и кино Алла Мосолова.

В основе постановки лежит одноименный рассказ Федора Абрамова в жанре деревенской прозы. Чтобы сразил всех местных парней на предстоящем гулянье, девушка решает идти пешком в Санкт-Петербург на заработки, чтобы купить себе столичный сарафан.