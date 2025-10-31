В Краснодаре покажут и обсудят со зрителями спектакль «В Питер за сарафаном»
Краснодарская актриса театра и кино Алла Мосолова представит моноспектакль в жанре деревенской прозы (12+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 8 ноября моноспектакль «В Питер за сарафаном». Главную роль исполнит актриса театра и кино Алла Мосолова.
В основе постановки лежит одноименный рассказ Федора Абрамова в жанре деревенской прозы. Чтобы сразил всех местных парней на предстоящем гулянье, девушка решает идти пешком в Санкт-Петербург на заработки, чтобы купить себе столичный сарафан.
Зрителей ждут чай с бубликами, совместные рассуждения о жизни и поступке главной героини и коллективные пения.
Спектакль состоится 8 ноября в 18:00. Встреча пройдет на улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
