Раритетные авто, спорткары и выступления ГИБДД. В Абрау-Дюрсо пройдет фестиваль дрифта

Краснодарский край

В Абрау-Дюрсо под Новороссийском впервые состоится фестиваль «Траектория»

Пресс-служба администрации Новороссийска анонсировала на 1-2 ноября фестиваль «Траектория». Его проведут в поселке Абрау-Дюрсо.

Главным событием фестиваля станет дрифт. Профессиональные пилоты будут демонстрировать технику управляемого заноса на специальной трассе.

Также гостей ждет дрифт-такси. Можно будет прокатиться с ветерком в салоне с профессиональными гонщиками.

Фитнес-рейвы, кинопоказы и купание в море:

Сотрудники ГИБДД проведут показательные выступления. На выставке автомобилей можно будет увидеть как тюнингованные спорткары и грозные дрифткары, так и раритетные машины, чьи модели расскажут всю историю автомобилестроения.

На фестивале состоятся батлы по стритболу и выступления брейк-дансеров. Для самых юных гостей организуют творческую зону, где под руководством художников можно будет украсить минивэн с помощью красок и баллончиков.

Для любителей спорта предусмотрены поединки между профессиональными боксерами и борцами, показательные выступления и мастер-классы. Завершат двухдневный марафон мото-трюки, живые выступления музыкантов и диджей-сеты. Будет работать фуд-корт с разнообразной уличной едой.

Фестиваль состоится 1 и 2 ноября на площади Александра II. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске отменили фестиваль хамсы по соображениям безопасности.

