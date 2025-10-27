Рынок ипотеки в Ростовской области оживает: Сбер фиксирует рост как по льготным, так и по рыночным программам

С января по сентябрь 2025 года жители Ростовской области взяли ипотечные кредиты в Сбере на общую сумму 45 млрд рублей

За девять месяцев 2025 года Сбер выдал жителям Ростовской области больше 11 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 45 млрд рублей. Льготные программы составили 88% от этого объема, а рыночная ипотека — 12%.

За год средний размер жилищного кредита на Дону вырос почти на 38% и достиг 4,4 млн рублей.



Самые крупные кредиты дончане берут по ИТ-ипотеке — в среднем 7 млн рублей. По программе для новых территорий средний кредит составил 5,9 млн рублей, по «Семейной ипотеке» — 5,2 млн рублей.

Основным драйвером рынка остаются льготные программы. Среди них лидирует «Семейная ипотека»: по ней банк выдал кредитов на 38 млрд рублей — это 84,4% от общего объема. Показатель почти на 70% выше, чем за тот же период прошлого года. Более 7,6 тысячи донских семей улучшили жилищные условия с помощью этой программы.

Также заметную роль играют «ИТ-ипотека» (1,5% от всех выдач) и программа для жителей новых территорий (1,3%).

Важный тренд последних трех месяцев — рост доли рыночной ипотеки. Если в первом полугодии на нее приходилось 10,3% выданных кредитов, то по итогам девяти месяцев — уже 12%. Увеличение на 1,7 процентный пункт говорит об оживлении рынка недвижимости. Этому способствовало смягчение денежно-кредитной политики Банка России с июня 2025-го.

«Сегодня мы видим, как кредитный рынок, и в частности ипотечный, постепенно оживает. За последние три месяца уверенный рост демонстрируют не только льготные, но и рыночные программы, что говорит о повышении уверенности людей в завтрашнем дне и улучшении экономических условий. По-прежнему ключевым драйвером остаётся «Семейная ипотека», на которую приходится 84,4% всех ипотечных выдач. Для 7,6 тысячи донских семей эта программа стала настоящим социальным лифтом, позволившим решить жилищный вопрос. Уверен, что позитивная динамика на рынке жилищного кредитования будет способствовать дальнейшему развитию экономики всей Ростовской области», — заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв.