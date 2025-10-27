Рынок ипотеки в Ростовской области оживает: Сбер фиксирует рост как по льготным, так и по рыночным программам

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

С января по сентябрь 2025 года жители Ростовской области взяли ипотечные кредиты в Сбере на общую сумму 45 млрд рублей

За девять месяцев 2025 года Сбер выдал жителям Ростовской области больше 11 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 45 млрд рублей. Льготные программы составили 88% от этого объема, а рыночная ипотека — 12%.

За год средний размер жилищного кредита на Дону вырос почти на 38% и достиг 4,4 млн рублей.

Самые крупные кредиты дончане берут по ИТ-ипотеке — в среднем 7 млн рублей. По программе для новых территорий средний кредит составил 5,9 млн рублей, по «Семейной ипотеке» — 5,2 млн рублей.

Основным драйвером рынка остаются льготные программы. Среди них лидирует «Семейная ипотека»: по ней банк выдал кредитов на 38 млрд рублей — это 84,4% от общего объема. Показатель почти на 70% выше, чем за тот же период прошлого года. Более 7,6 тысячи донских семей улучшили жилищные условия с помощью этой программы.

Сколько стоят квартиры детства Басты, Ромы Зверя и Аллегровой в Ростовской области:

Также заметную роль играют «ИТ-ипотека» (1,5% от всех выдач) и программа для жителей новых территорий (1,3%).

Важный тренд последних трех месяцев — рост доли рыночной ипотеки. Если в первом полугодии на нее приходилось 10,3% выданных кредитов, то по итогам девяти месяцев — уже 12%. Увеличение на 1,7 процентный пункт говорит об оживлении рынка недвижимости. Этому способствовало смягчение денежно-кредитной политики Банка России с июня 2025-го.

Читайте также:

«Сегодня мы видим, как кредитный рынок, и в частности ипотечный, постепенно оживает. За последние три месяца уверенный рост демонстрируют не только льготные, но и рыночные программы, что говорит о повышении уверенности людей в завтрашнем дне и улучшении экономических условий. По-прежнему ключевым драйвером остаётся «Семейная ипотека», на которую приходится 84,4% всех ипотечных выдач. Для 7,6 тысячи донских семей эта программа стала настоящим социальным лифтом, позволившим решить жилищный вопрос. Уверен, что позитивная динамика на рынке жилищного кредитования будет способствовать дальнейшему развитию экономики всей Ростовской области», — заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачёв.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край вошел в топ-3 регионов России по размеру жилых комплексов.

Банки Деньги Жилье Ипотека Кредитование Недвижимость Ростовская область Сбербанк Финансы Экономика

Новости

Раритетные авто, спорткары и выступления ГИБДД. В Абрау-Дюрсо пройдет фестиваль дрифта
На курорты Краснодарского края надвигается шторм. Будут новые выбросы мазута?
Депутат Госдумы ожидает открытие аэропорта в Ростове-на-Дону в ноябре
В Краснодаре четвертый день нет мобильного интернета. Власти Кубани не комментируют ситуацию
В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение
В Краснодарском крае ежемесячный доход курьеров достиг 65 тыс. рублей в месяц

Лента новостей

Каштаны, белки и алые клены
24 октября, 13:25
Каштаны, белки и алые клены
Встречаем сезон момидзи в парке «Краснодар»
В Юбилейном микрорайоне Краснодара построят третий храм, несмотря на возражения жителей
Вчера, 15:09
В Юбилейном микрорайоне Краснодара построят третий храм, несмотря на возражения жителей
Против строительства высказались около 1,5 тыс. человек
Привет, «чебурнет»?
24 октября, 17:00
Привет, «чебурнет»?
Почему в России учащаются сбои Telegram и WhatsApp*, как реагируют пользователи и что ждут эксперты

Реклама на сайте