Сколько стоят квартиры детства Басты, Ромы Зверя и Аллегровой в Ростовской области? Оценил Сбер

Сервис Домклик оценил стоимость квартир в домах, где проживали звезды из Ростова-на-Дону и области. Среди них рэпер Баста, певица Ирина Аллегрова и солист группы «Звери» Роман Билык

Сервис Домклик (партнер Сбера) рассказал, где проживали известные музыканты из Ростовской области и оценил нынешнюю стоимость квартир в звездных домах.

Василий Вакуленко , известный также как Баста, Ноггано, N1NT3ND0 и Gorilla Zippo, провел свое детство и юность в центре донской столицы. Музыкант жил в доме 81/3 на улице Мечникова. Стоимость однокомнатной квартиры площадью 40 кв. метров в нем сейчас оценивается в 4,5 млн рублей. А месяц аренды квартиры в доме звезды обойдется в 30 тысяч рублей.

Ирина Аллегрова провела большую часть детства в доходном доме Леванидова по адресу Шаумяна, 13. Сегодня это здание входит в список объектов культурного наследия Ростова-на-Дону. Первый владелец здания — племянник Ильи Леванидова, городского главы и владельца кирпичного завода. Стоимость однокомнатной квартиры в этом доме — предположительно 3,2 млн рублей.

Историки и краеведы утверждают, что в доме, помимо «шальной императрицы», в разное время жили еще ряд известных в Ростове людей, среди которых адъютанты, агенты заводов, врачи и учителя, а также ученица Фрейда и Юнга психоаналитик Сабина Шпильрейн.