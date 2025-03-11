Сколько стоят квартиры детства Басты, Ромы Зверя и Аллегровой в Ростовской области? Оценил Сбер
Сервис Домклик оценил стоимость квартир в домах, где проживали звезды из Ростова-на-Дону и области. Среди них рэпер Баста, певица Ирина Аллегрова и солист группы «Звери» Роман Билык
Сервис Домклик (партнер Сбера) рассказал, где проживали известные музыканты из Ростовской области и оценил нынешнюю стоимость квартир в звездных домах.
Василий Вакуленко, известный также как Баста, Ноггано, N1NT3ND0 и Gorilla Zippo, провел свое детство и юность в центре донской столицы. Музыкант жил в доме 81/3 на улице Мечникова. Стоимость однокомнатной квартиры площадью 40 кв. метров в нем сейчас оценивается в 4,5 млн рублей. А месяц аренды квартиры в доме звезды обойдется в 30 тысяч рублей.
Ирина Аллегрова провела большую часть детства в доходном доме Леванидова по адресу Шаумяна, 13. Сегодня это здание входит в список объектов культурного наследия Ростова-на-Дону. Первый владелец здания — племянник Ильи Леванидова, городского главы и владельца кирпичного завода. Стоимость однокомнатной квартиры в этом доме — предположительно 3,2 млн рублей.
Историки и краеведы утверждают, что в доме, помимо «шальной императрицы», в разное время жили еще ряд известных в Ростове людей, среди которых адъютанты, агенты заводов, врачи и учителя, а также ученица Фрейда и Юнга психоаналитик Сабина Шпильрейн.
Солист группы «Звери» Роман Билык родился в приморском Таганроге. Будущий рок-музыкант жил в доме 48 на улице Фрунзе. Сегодня там располагается отделение почтовой службы. Стоимость квартиры в этом доме, по оценкам экспертов, составляет около 3 млн рублей, а месяц аренды обойдется в 20 тысяч рублей.
Дельфин, GUF, «Сироткин»:
«Ростовская область славится талантливыми людьми, которые внесли большой вклад в развитие культуры и искусства страны. Интерес к истории мест, где жили известные дончане, вполне закономерен. Подобные исследования помогают не только взглянуть на привычные районы под новым углом, но и повышают интерес к культурно-историческому наследию города», — прокомментировал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.