В Краснодарском крае ежемесячный доход курьеров достиг 65 тыс. рублей в месяц

27 октября ТАСС со ссылкой на исследование платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль» сообщило, что средний доход курьеров в Краснодарском крае достигает 46 тыс. рублей в месяц, а в высокий сезон (зимой и летом) — 65 тыс. рублей. За 2025 год число доставщиков в регион увеличилось более чем в 14 раз.



При этом, согласно исследованию, в Москве в октябре курьер мог заработать около 20,5 тыс. рублей за сутки. Средний ежемесячный доход от курьерских услуг по России составляет 48,3 тыс. рублей.



«Мы видим, что рынок курьерских услуг становится одним из драйверов самозанятости в России. В 2025 году доставка — это один из самых популярных способов работы и подработки во всех регионах страны для тысяч исполнителей. Топ-2 региона по доходу с оказания курьерских услуг традиционно в 2025 году занимают Москва и Санкт-Петербург, но самые высокие темпы роста числа исполнителей наблюдаются в Краснодарском крае и Татарстане», — рассказал менеджер проектов компании «Консоль» Артем Никитин.