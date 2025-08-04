Российские суды могут получить доступ к диалогам с нейросетями — СМИ

Российские суды и правоохранительные органы могут получать доступ к диалогам пользователей с нейросетями

Спикеры отмечают, что в России нет прямой правовой нормы, регулирующей вопросы доступа к переписке с нейросетями.

1 августа «Известия» сообщили , что российские суды вскоре могут получить прямой доступ к диалогам с нейросетями. Об этом в интервью изданию заявили эксперты Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде при Роскомнадзоре.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян заявил, что правоохранители могут запросить доступ к диалогам граждан с нейросетями, однако процессуальный статус этой информации еще предстоит официально закрепить. По его словам, такие сведения нужно приравнять к конфиденциальным и раскрывать только после судебного постановления.

Директор по продукту одной из отечественных компаний Александр Пономарев объяснил, что в России действуют нормы о тайне сообщений. Но для сервисов, признанных организаторами распространения информации, предусмотрена обязанность хранить и предоставлять данные для оперативно-розыскных мероприятий.

В недавнем интервью глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания будет обязана передавать разговоры пользователей с нейросетью при получении судебного запроса. Это связано с отсутствием четких международных и национальных стандартов по обеспечению тайны таких данных.



OpenAI в 2022 году запустила нейросеть ChatGPT. В настоящее время искусственный интеллект хранит удаленные диалоги 30 дней и может использовать переписку для улучшения сервиса или выявления нарушений.

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