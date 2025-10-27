В Сочи жильцы переплатили за свет почти миллион рублей. В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура Сочи добилась перерасчета за электроэнергию для 200 жителей многоквартирного дома
27 октября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в Сочи жильцам многоквартирного дома вернут больше 900 тыс. рублей за переплаченное электричество. Такой результат принесла проверка ведомства.
Оказалось, что товарищество собственников жилья (ТСЖ) годами начисляло платежи с нарушением закона. У многих жильцов установлены счетчики, которые считают расход по-разному: днем — дороже, ночью — дешевле.
Однако в ТСЖ игнорировали эти показания и выставляли счета всем по самому высокому тарифу. Прокуратура потребовала от председателя товарищества устранить нарушение.
Предписание было выполнено — 200 семьям сделали перерасчет.
