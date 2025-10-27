Жителей Кубани ожидает шестидневная рабочая неделя, а после — три дня отдыха

Россияне перед Днем народного единства будут работать шесть дней

Согласно производственному календарю 2025 года, на этой неделе россияне будут работать шесть дней — с 27 октября по 1 ноября. Однако в субботу, 1 ноября, трудовой день будет сокращен на час. Это связано с переносом выходного дня с 1 ноября на понедельник, 3 ноября.

После рабочей субботы последуют трехнедные выходные в честь Дня народного единства: 2 ноября (воскресенье) — обычный выходной;

(воскресенье) — обычный выходной; 3 ноября (понедельник) — дополнительный выходной за перенесенную субботу;

(понедельник) — дополнительный выходной за перенесенную субботу; 4 ноября (вторник) — официальный праздничный день. Такой график коснется тех, кто работает пять дней в неделю. Для трудящихся посменно ничего не изменится.

День народного единства — официальный государственный праздник в России, который отмечается ежегодно 4 ноября. Его учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от поляков.

