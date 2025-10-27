Прокуратура требует конфисковать у бывшего мэра Сочи активы на 1,6 млрд рублей
26 октября «Коммерсантъ» сообщил, что Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Речь о 77 объектах недвижимости и пяти автомобилях Mercedes на сумму 1,6 млрд рублей.
Ответчиками по иску помимо Копайгородского проходят его жена Янина, мать Галина, юрист Полина Чернышенко, АНО «Мир детства», ООО «Алекс», ООО «Бизнес Комфорт-Юг», ООО «ТМ Отражение», ООО «Хугге», а также восемь физических лиц, среди которых подмосковный адвокат Евгений Дворовенко. Хостинский районный суд Сочи наложил обеспечительный арест на имущество и банковские счета.
Активы находятся в Краснодаре, Ленинградской области, Геленджике, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Прокуратура считает, что недвижимость и автомобили купили незаконным путем. Защита говорит, что документы подтверждают правомерность покупок.
«Все объекты имеют законное происхождение, подтвержденное договорами, декларациями и правоустанавливающими документами. Основания иска не подтверждены доказательствами и основаны на предположениях», — заявила адвокат Елизавета Меткина.
Напомним, 25 сентября стало известно, что экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского арестовали по подозрению в растрате госбюджета в особо крупном размере. Бывший чиновник до сих пор находится в СИЗО.
