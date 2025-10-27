Прокуратура требует конфисковать у бывшего мэра Сочи активы на 1,6 млрд рублей

У экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского хотят отнять недвижимость на 1,6 млрд рублей

Ответчиками по иску помимо Копайгородского проходят его жена Янина, мать Галина, юрист Полина Чернышенко, АНО «Мир детства», ООО «Алекс», ООО «Бизнес Комфорт-Юг», ООО «ТМ Отражение», ООО «Хугге», а также восемь физических лиц, среди которых подмосковный адвокат Евгений Дворовенко. Хостинский районный суд Сочи наложил обеспечительный арест на имущество и банковские счета.

26 октября «Коммерсантъ» сообщил , что Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Речь о 77 объектах недвижимости и пяти автомобилях Mercedes на сумму 1,6 млрд рублей.

Активы находятся в Краснодаре, Ленинградской области, Геленджике, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Прокуратура считает, что недвижимость и автомобили купили незаконным путем. Защита говорит, что документы подтверждают правомерность покупок.

«Все объекты имеют законное происхождение, подтвержденное договорами, декларациями и правоустанавливающими документами. Основания иска не подтверждены доказательствами и основаны на предположениях», — заявила адвокат Елизавета Меткина.

Напомним, 25 сентября стало известно, что экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского арестовали по подозрению в растрате госбюджета в особо крупном размере. Бывший чиновник до сих пор находится в СИЗО.