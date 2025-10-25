В Краснодарском крае семилетней Лизе Романовой требуются слуховые аппараты. Как ей помочь?

Лиза нормально росла и развивалась, в два года уже хорошо говорила. Однако девочка часто болела простудами, которые осложнялись воспалением среднего уха.



Когда Лизе исполнилось три года, родители заметили, что дочка реагирует только на очень громкие звуки. Врачи заподозрили снижение слуха и порекомендовали удалить аденоиды. После операции слух должен был улучшиться, но этого не случилось. Лизе диагностировали тугоухость второй степени.

«Дочка легко заводит друзей, находит с детьми общий язык, но все-таки общаться ей непросто. Приходится переспрашивать, когда она что-то не разбирает в речи. Есть трудности и в школе (Лиза учится в первом классе): некоторые звуки она, вероятно, слышит нечетко и произносит неправильно, это сказывается на успеваемости», — поделилась мама девочки Валентина Романова.



Сурдолог подобрал дочке слуховые аппараты с функцией шумоподавления. Они помогут ей лучше слышать и, возможно, в комплексе с препаратами позволят остановить процесс потери слуха.

«У Лизы двусторонняя сенсоневральная тугоухость второй степени. Ей требуются современные высокотехнологичные слуховые аппараты средней мощности, которые компенсируют потерю слуха. В результате у девочки будет нормально развиваться речь, она сможет полноценно учиться и общаться с окружающими», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.



В семье Романовых двое детей. У брата Лизы тоже тугоухость. Родителям сложно самостоятельно оплатить слуховые аппараты, а за счет госбюджета они не предоставляются — при второй степени тугоухости не дают инвалидность. Всего требуется 273 393 рубля .



Как помочь Лизе?