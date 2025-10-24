Парк «Краснодар» может расшириться более чем в два раза — до поселка Плодородного

Краснодарский край

Распечатать

  • Парк «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парк «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В соцсетях появились фото проекта будущего расширения парка «Краснодар». Новая очередь займет территорию в 80 гектаров

21 октября телеграм-канал «Эпичный Краснодар» со ссылкой на одного из подписчиков опубликовал проект новой очереди парка «Краснодар». По данным сообщества, проект приняли еще в феврале 2025 года. 

  • Предполагаемый проект по расширению парка «Краснодар» © Скриншот фото из телеграм-канала «Эпичный Краснодар»
    Предполагаемый проект по расширению парка «Краснодар» © Скриншот фото из телеграм-канала «Эпичный Краснодар»
  • Предполагаемый проект по расширению парка «Краснодар» © Скриншот фото из телеграм-канала «Эпичный Краснодар»
    Предполагаемый проект по расширению парка «Краснодар» © Скриншот фото из телеграм-канала «Эпичный Краснодар»
  • Предполагаемый проект по расширению парка «Краснодар» © Скриншот фото из телеграм-канала «Эпичный Краснодар»
    Предполагаемый проект по расширению парка «Краснодар» © Скриншот фото из телеграм-канала «Эпичный Краснодар»

Согласно проекту, парк может расшириться от «Парка облаков» на северо-восток до поселка Плодородного и занять территорию в 80 гектаров. Это больше, чем нынешняя площадь зеленой зоны — 66 гектаров. Таким образом, площадь парка сможет составить более 140 гектаров. 

Французский сад эмоций на Кубани:

По информации из соцсетей, проект разработала компания «Юг Гео Альянс». На сайте организации указано, что ранее она сотрудничала с компанией Сергея Галицкого «Инвестстрой» и выполняла комплекс инженерных работ по разработке технической документации для парка «Краснодар». 

На данный момент официального подтверждения строительства новой очереди парка нет. 

Как писали Юга.ру, по данным за лето 2025 года, новые локации привлекли в парк «Краснодар» на 45% больше посетителей.

Благоустройство Город Краснодар парк «Краснодар» Парки Сергей Галицкий Строительство

Новости

Дождь, град, сильный ветер и туман. Узнали, какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные октября
В Ставропольском крае ввели формат свободного посещения школы во время угрозы атаки БПЛА
В Майкопе третий день не работает мобильный интернет у четырех операторов
Жители станицы Полтавской пожаловались на «оживший» мусорный полигон. Власти опровергли слухи о его открытии
Парк «Краснодар» может расшириться более чем в два раза — до поселка Плодородного
Почему у берегов Краснодарского края повторно разлился мазут? Собрали мнения экспертов

Лента новостей

Каштаны, белки и алые клены
Сегодня, 13:25
Каштаны, белки и алые клены
Встречаем сезон момидзи в парке «Краснодар»
Привет, «чебурнет»?
Сегодня, 17:00
Привет, «чебурнет»?
Почему в России учащаются сбои Telegram и WhatsApp*, как реагируют пользователи и что ждут эксперты
В Екатеринодаре — пить
Сегодня, 11:00
В Екатеринодаре — пить
Гид по ночной жизни дореволюционной столицы Кубани

Реклама на сайте