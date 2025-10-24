Парк «Краснодар» может расшириться более чем в два раза — до поселка Плодородного
В соцсетях появились фото проекта будущего расширения парка «Краснодар». Новая очередь займет территорию в 80 гектаров
21 октября телеграм-канал «Эпичный Краснодар» со ссылкой на одного из подписчиков опубликовал проект новой очереди парка «Краснодар». По данным сообщества, проект приняли еще в феврале 2025 года.
Согласно проекту, парк может расшириться от «Парка облаков» на северо-восток до поселка Плодородного и занять территорию в 80 гектаров. Это больше, чем нынешняя площадь зеленой зоны — 66 гектаров. Таким образом, площадь парка сможет составить более 140 гектаров.
По информации из соцсетей, проект разработала компания «Юг Гео Альянс». На сайте организации указано, что ранее она сотрудничала с компанией Сергея Галицкого «Инвестстрой» и выполняла комплекс инженерных работ по разработке технической документации для парка «Краснодар».
На данный момент официального подтверждения строительства новой очереди парка нет.
