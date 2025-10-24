Жители станицы Полтавской пожаловались на «оживший» мусорный полигон. Власти опровергли слухи о его открытии

На полигоне в станице Полтавской заметили мусоровозы. Жители несколько лет боролись за его закрытие

23 октября жители станицы Полтавской Краснодарского края сообщили в телеграм-канале, что заметили мусоровозы у закрытого полигона и поделились кадрами большегрузов в соцсетях. Они считают, что на свалку незаконно везут отходы или опасный грунт. Жители связывают это с попытками через суд вновь запустить работу полигона, вопреки их мнению.

«Мусорная мафия Кубани наплевала и на губернатора, и на данное им два года назад слово. И вот прямо сейчас жители Полтавской наблюдают десятки до отказа набитых зловонным мусором тонаров. Опять мусорная мафия Кубани пытается гордо поднять голову над задыхающимися от смрада жителями», — написали местные.