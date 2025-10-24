Жители станицы Полтавской пожаловались на «оживший» мусорный полигон. Власти опровергли слухи о его открытии

На полигоне в станице Полтавской заметили мусоровозы. Жители несколько лет боролись за его закрытие

23 октября жители станицы Полтавской Краснодарского края сообщили в телеграм-канале, что заметили мусоровозы у закрытого полигона и поделились кадрами большегрузов в соцсетях. Они считают, что на свалку незаконно везут отходы или опасный грунт. Жители связывают это с попытками через суд вновь запустить работу полигона, вопреки их мнению. 

«Мусорная мафия Кубани наплевала и на губернатора, и на данное им два года назад слово. И вот прямо сейчас жители Полтавской наблюдают десятки до отказа набитых зловонным мусором тонаров. Опять мусорная мафия Кубани пытается гордо поднять голову над задыхающимися от смрада жителями», — написали местные.

«Надругательство над здравым смыслом и памятью о близких»:

24 октября оперативный штаб Краснодарского края отреагировал на публикацию и назвал ее фейком. По данным министерства ТЭК и ЖКХ региона, на полигон грузовики привозили «грунт, который требуется для пересыпки тела свалки», а ТКО в большегрузах не было. Полигон остается закрытым.

Напомним, что в декабре 2023 года губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что свалка в станице Полтавской свою работу не возобновит.

Жители с 2021 года требовали закрыть полигон, который находится в системе рисовых полей. Они перекрывали дороги к полигону, выходили на одиночные пикеты, выступали с обращениями, в том числе к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край снова занял второе место по количеству производимого мусора.

