Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовок с кешбэком

Продукт «Прибыль» банка Уралсиб занял первое место в рейтинге дебетовых карт с кешбэком «на все» за октябрь

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из топ-100 по размерам активов (на 1 сентября года) и выбрали наиболее привлекательные по условиям продукты.

При составлении исследования учли: размер кешбэка на все покупки и в специальных категориях товаров и услуг;

сумму его ежемесячного лимита;

правила обмена бонусов на рубли (если такая возможность предусмотрена);

стоимость выпуска и обслуживания карты;

ставку на остаток средств на счете;

наличие дополнительных опций, в том числе онлайн-оформление, доставку курьером и скидки. «Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с бесплатным обслуживанием. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 14% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать подробности о дебетовых картах, включая «Прибыль», можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности опубликованы на сайте.