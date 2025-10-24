Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг дебетовок с кешбэком

Продукт «Прибыль» банка Уралсиб занял первое место в рейтинге дебетовых карт с кешбэком «на все» за октябрь

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из топ-100 по размерам активов (на 1 сентября года) и выбрали наиболее привлекательные по условиям продукты. 

При составлении исследования учли:

  • размер кешбэка на все покупки и в специальных категориях товаров и услуг;
  • сумму его ежемесячного лимита;
  • правила обмена бонусов на рубли (если такая возможность предусмотрена);
  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • ставку на остаток средств на счете;
  • наличие дополнительных опций, в том числе онлайн-оформление, доставку курьером и скидки.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба с бесплатным обслуживанием. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 14% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. 

Узнать подробности о дебетовых картах, включая «Прибыль», можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности опубликованы на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

