Минфин США ввел санкции против Туапсинского НПЗ и «Краснодарнефтегаз»

Краснодарский край, В мире

Распечатать

  • © Фото пользователя katemangostar с сайта freepik.com
    © Фото пользователя katemangostar с сайта freepik.com

Туапсинский НПЗ и «РН-Краснодарнефтегаз» вошли в новый пакет санкций США

23 октября издание «Ъ-Кубань» сообщило, что Минфин США ввел санкции против Роснефти, ЛУКОЙЛа и 34 структур предприятий, включая Туапсинский НПЗ и «РН-Краснодарнефтегаз». 

Все активы компаний, попавших под санкции, заблокировали на территории США. Американским гражданам и юрлицам запрещены любые сделки с ними. Также блокировке подлежат структуры, которыми заблокированные компании владеют на 50% и более.

Читайте также:

Под ограничения попали девять нефтезаводов «Роснефти»: Рязанский, Саратовский, Новокуйбышевский, Куйбышевский, Сызранский, Ачинский, Комсомольский, Туапсинский НПЗ и Оренбургнефть. В список вошли 24 добывающих актива, включая «РН-Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз», «РН-Краснодарнефтегаз», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «Ванкорнефть». Также санкции затронули шесть дочерних компаний «ЛУКОЙЛа»: «ЛУКОЙЛ-Пермь», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «ЛУКОЙЛ-Айк-А», «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», «Уралойл» и «РИТЭК».

По данным Минфина США, ограничения нацелены на энергетический сектор России. В ведомстве заявили о готовности принять дополнительные меры для «поддержки усилий президента Дональда Трампа по прекращению конфликта» и призвали союзников «присоединиться к санкциям».

Как писали Юга.ру, в 2023 году Госдеп США ввел санкции против глав Краснодарского края и Адыгеи.

Газ Краснодар Международные отношения Нефть политика Промышленность Санкции США Туапсинский район Экономика

Новости

Парк «Краснодар» может расшириться более чем в два раза — до поселка Плодородного
Почему у берегов Краснодарского края повторно разлился мазут? Собрали мнения экспертов
«Достойный мужчина не будет гнаться за такими». Власти Чечни решили проводить «разъяснительные беседы» с женщинами, которые не носят платки
Власти Сочи планируют ввести инфраструктурный сбор для инвесторов. Эксперты рассказали, чем опасна инициатива
Минфин США ввел санкции против Туапсинского НПЗ и «Краснодарнефтегаз»
Мэрия Краснодара получила от платных парковок с начала 2025 года на 200 млн рублей больше, чем год назад

Лента новостей

Каштаны, белки и алые клены
Сегодня, 13:25
Каштаны, белки и алые клены
Встречаем сезон момидзи в парке «Краснодар»
В Екатеринодаре — пить
Сегодня, 11:00
В Екатеринодаре — пить
Гид по ночной жизни дореволюционной столицы Кубани
В Краснодарском крае приняли «закон о тишине»
Вчера, 17:03
В Краснодарском крае приняли «закон о тишине»
В какие часы нельзя шуметь и какие штрафы?

Реклама на сайте