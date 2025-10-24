Минфин США ввел санкции против Туапсинского НПЗ и «Краснодарнефтегаз»

23 октября издание «Ъ-Кубань» сообщило , что Минфин США ввел санкции против Роснефти, ЛУКОЙЛа и 34 структур предприятий, включая Туапсинский НПЗ и «РН-Краснодарнефтегаз». Все активы компаний, попавших под санкции, заблокировали на территории США. Американским гражданам и юрлицам запрещены любые сделки с ними. Также блокировке подлежат структуры, которыми заблокированные компании владеют на 50% и более.

Под ограничения попали девять нефтезаводов «Роснефти»: Рязанский, Саратовский, Новокуйбышевский, Куйбышевский, Сызранский, Ачинский, Комсомольский, Туапсинский НПЗ и Оренбургнефть. В список вошли 24 добывающих актива, включая «РН-Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз», «РН-Краснодарнефтегаз», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «Ванкорнефть». Также санкции затронули шесть дочерних компаний «ЛУКОЙЛа»: «ЛУКОЙЛ-Пермь», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «ЛУКОЙЛ-Айк-А», «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», «Уралойл» и «РИТЭК».

По данным Минфина США, ограничения нацелены на энергетический сектор России. В ведомстве заявили о готовности принять дополнительные меры для «поддержки усилий президента Дональда Трампа по прекращению конфликта» и призвали союзников «присоединиться к санкциям».