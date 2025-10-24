Мэрия Краснодара получила от платных парковок с начала 2025 года на 200 млн рублей больше, чем год назад

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре поступления в бюджет от платных парковок в январе-сентябре составили 732,5 млн рублей

24 октября заместитель главы Краснодара Владимир Архипов сообщил изданию «РБК Краснодар», что в январе-сентябре 2025 года платные парковки принесли в бюджет города 732,5 млн рублей. Из них 293,8 млн рублей — оплаты парковки, 438,6 млн рублей — штрафы за неоплату. 

В аналогичный период 2024 года сумма составила 543,6 млн рублей. Архипов отметил, что сбор от работы парковок вырос на 34,8%. 

В Краснодаре заработали еще 15 платных парковок:

Также чиновник напомнил, что все собранные средства направляются в муниципальный дорожный фонд. В дальнейшем деньги распределят на содержание, текущий и капитальный ремонт и дорожную инфраструктуру.

Как писали Юга.ру, с сентября в Краснодаре платные парковки стали обозначать дорожной разметкой синего цвета.

