Мэрия Краснодара получила от платных парковок с начала 2025 года на 200 млн рублей больше, чем год назад

В Краснодаре поступления в бюджет от платных парковок в январе-сентябре составили 732,5 млн рублей

24 октября заместитель главы Краснодара Владимир Архипов сообщил изданию «РБК Краснодар», что в январе-сентябре 2025 года платные парковки принесли в бюджет города 732,5 млн рублей. Из них 293,8 млн рублей — оплаты парковки, 438,6 млн рублей — штрафы за неоплату.

В аналогичный период 2024 года сумма составила 543,6 млн рублей. Архипов отметил, что сбор от работы парковок вырос на 34,8%.