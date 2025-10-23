В Краснодаре изношено более 50% теплосетей — депутат городской Думы

В Краснодаре ежегодно ремонтируют чуть больше 1% изношенных теплосетей из 5%. Больше половины городских труб нуждаются в замене

21 октября депутат городской Думы Краснодара Александр Сафронов опубликовал в своем телеграм-канале видео с отчетом руководителя департамента городского хозяйства и ТЭК Олега Шишковского о подготовке к отопительному сезону. Он озвучил цифры состояния теплосетей — у «Краснодартеплоэнерго» изношенность составляет 61% или 348 км, а у «Краснодартеплосеть» — 56,86% или 91,5 км. Сафонов отметил, что по указанию губернатора Краснодарского края компании обязаны ежегодно ремонтировать не менее 5% аварийных теплосетей.

В отчете Шишковского указывалось, что всего заменили чуть меньше 5,5 км изношенных теплосетей — те самые 5%. Александр Сафронов разделил количество отремонтированных километров теплосетей на общий аварийный километраж. Как оказалось, в городе заменили только 1,2% теплосетей.

«Всего заменили чуть менее 5,5 км изношенных сетей. Как у чиновников получилось, что они заменили 5%, так как простая математика говорит, что 5,5 км от 439,5 км (348+91,5) это 1,2% замены. А постановление губернатора требует, чтоб не менее 5% меняли ежегодно. Есть изношенные сети, а есть прям «ужас-ужас» сети. И вот если 5,5% считать от сетей в «ужасном» состоянии, то это значит, что в Краснодаре таких аварийных сетей больше 100 км. Это очень много. При этом о таких сетях в официальном докладе ни слова», — написал Александр Сафронов.

Депутат отметил, что на планерках в Думе разбирают подобные острые вопросы, которые необходимо транслировать жителям.