15 санаториев Краснодарского края вошли в топ-100 лучших в стране
В топ лучших санаториев России в 2025 году вошли здравницы из Сочи, Анапы и Геленджика
23 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что в топ-100 лучших здравниц России вошли 15 санаториев края. Итоги рейтинга подвели на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности» в Москве.
По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в список вошли санатории:
- «Заполярье» (Сочи);
- «Адлеркурорт» (Сочи);
- «Бирюза» (Сочи);
- «ДиЛуч» (Анапа);
- «Родник» (Анапа);
- «Лаба» (Лабинск);
- «Эллада» (Анапа);
- «Ревиталь Парк» (Сочи);
- «Знание» (Сочи);
- «Сибур-Юг» (Анапа);
- «Санаторий «Юг» (Сочи).
Также в рейтинг попали пансионат с лечением «Приморье» (Геленджик), life balance-отель Rosa Springs 5* (Эстосадок) и отель Green Flow (Эстосадок).
Семь отелей Краснодарского края вошли в рейтинг лучших в России:
«Примечательно, что в топе представлены не только наши морские курорты, но и предгорные. Мы активно развиваем в крае разносторонний и активный отдых, в том числе поддерживаем развитие отелей и гостиниц», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Рейтинг был составлен на основании мнения жюри, в состав которого вошли ведущие отраслевые эксперты. Они оценивали стабильность и инвестиционную привлекательность санаторно-курортных организаций.
Помимо этого сочинский бальнеологический курорт «Мацеста» удостоился звания «Лучшая бальнео- и грязелечебница», а семь санаториев края вошли в число лауреатов конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности 2025».
По данным губернатора, в Краснодарском крае работает более 200 санаториев, в этом году планируется открытие еще одного.
«В прошлом году в них отдохнули и укрепили здоровье почти 2 миллиона человек, и мы будем стремиться к тому, чтобы эта цифра только росла», — отметил Кондратьев.
Как писали Юга.ру, в сентябре стало известно, что ресторан из Сочи стал лучшим на юге России.