15 санаториев Краснодарского края вошли в топ-100 лучших в стране

Краснодарский край

В топ лучших санаториев России в 2025 году вошли здравницы из Сочи, Анапы и Геленджика

23 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что в топ-100 лучших здравниц России вошли 15 санаториев края. Итоги рейтинга подвели на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности» в Москве. 

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в список вошли санатории:

  • «Заполярье» (Сочи);
  • «Адлеркурорт» (Сочи);
  • «Бирюза» (Сочи);
  •  «ДиЛуч» (Анапа);
  • «Родник» (Анапа);
  • «Лаба» (Лабинск);
  • «Эллада» (Анапа);
  • «Ревиталь Парк» (Сочи);
  • «Знание» (Сочи);
  • «Сибур-Юг» (Анапа);
  • «Санаторий «Юг» (Сочи). 

Также в рейтинг попали пансионат с лечением «Приморье» (Геленджик), life balance-отель Rosa Springs 5* (Эстосадок) и отель Green Flow (Эстосадок). 

Семь отелей Краснодарского края вошли в рейтинг лучших в России:

«Примечательно, что в топе представлены не только наши морские курорты, но и предгорные. Мы активно развиваем в крае разносторонний и активный отдых, в том числе поддерживаем развитие отелей и гостиниц», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Рейтинг был составлен на основании мнения жюри, в состав которого вошли ведущие отраслевые эксперты. Они оценивали стабильность и инвестиционную привлекательность санаторно-курортных организаций. 

Помимо этого сочинский бальнеологический курорт «Мацеста» удостоился звания «Лучшая бальнео- и грязелечебница», а семь санаториев края вошли в число лауреатов конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности 2025».

По данным губернатора, в Краснодарском крае работает более 200 санаториев, в этом году планируется открытие еще одного. 

«В прошлом году в них отдохнули и укрепили здоровье почти 2 миллиона человек, и мы будем стремиться к тому, чтобы эта цифра только росла», — отметил Кондратьев. 

Как писали Юга.ру, в сентябре стало известно, что ресторан из Сочи стал лучшим на юге России.

