15 санаториев Краснодарского края вошли в топ-100 лучших в стране

В топ лучших санаториев России в 2025 году вошли здравницы из Сочи, Анапы и Геленджика

Также в рейтинг попали пансионат с лечением «Приморье» (Геленджик), life balance-отель Rosa Springs 5* (Эстосадок) и отель Green Flow (Эстосадок).

23 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил , что в топ-100 лучших здравниц России вошли 15 санаториев края. Итоги рейтинга подвели на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности» в Москве.

Семь отелей Краснодарского края вошли в рейтинг лучших в России:

«Примечательно, что в топе представлены не только наши морские курорты, но и предгорные. Мы активно развиваем в крае разносторонний и активный отдых, в том числе поддерживаем развитие отелей и гостиниц», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Рейтинг был составлен на основании мнения жюри, в состав которого вошли ведущие отраслевые эксперты. Они оценивали стабильность и инвестиционную привлекательность санаторно-курортных организаций.

Помимо этого сочинский бальнеологический курорт «Мацеста» удостоился звания «Лучшая бальнео- и грязелечебница», а семь санаториев края вошли в число лауреатов конкурса «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности 2025».

По данным губернатора, в Краснодарском крае работает более 200 санаториев, в этом году планируется открытие еще одного.

«В прошлом году в них отдохнули и укрепили здоровье почти 2 миллиона человек, и мы будем стремиться к тому, чтобы эта цифра только росла», — отметил Кондратьев.