Философский спектакль, визуальный концерт и режиссерский мастер-класс. В Краснодаре пройдет «лесной» театральный проект

В «Одном театре» с 31 октября по 2 ноября пройдет проект «Три дня в лесу». В программе спектакли, мастер-классы, концерты и встреча с режиссером Борисом Павловичем (16+)

Творческое объединение «Аврора читает» и «Один театр» анонсировали серию театральных мероприятий «Три дня в лесу» с создателем проекта «Лес» режиссером Борисом Павловичем. Они пройдут с 31 октября по 2 ноября.

Проект «Лес» — интерактивный спектакль-сериал из 12 частей, созданный в 2022 году и основанный на философии мыслителя Владимира Бибихина.



Краснодарский спектакль «Лес. Замри» — часть проекта Бориса Павловича. Его поставили создательница проекта «Аврора читает» Вера Сердечная и хореограф Юлия Блохина. Спектакль посвящен амехании — невозможности действия, замиранию героя, а помимо актерской игры на сцене представят пластику.

31 октября в 17:00 состоится спектакль «Лес. Замри» + «Лес. Говори» проекта «Аврора читает», а также вольный разговор о театре с автором проекта «Лес» Борисом Павловичем.

1 ноября в 19:30 пройдет «Обэриу поп концерт». Борис Павлович под музыку композитора Романа Цепелева прочитает тексты писателей Даниила Хармса, Николая Заболоцкого и других авторов. В концерте примут участие краснодарские артисты: Дарья Женихова, Алла Мосолова, Иван Пономарев, Елизавета Шейко.

2 ноября в 11:00 состоится режиссерский мастер-класс «Смена аспекта» по актерскому мастерству. Участники изучат сценическое существование, найдут новую точку зрения, обсудят вопросы и идеи.

«Почему в сценической атмосфере невозможно обойтись без скафандра роли? Является ли роль броней, за которой я прячусь, или экзокостюмом, который многократно усиливает мою собственную органику? С каждым спектаклем, над которым я работаю, растет мое восхищение этим чудесным природным механизмом. Я буду рад поразмышлять об экологии актерской профессии вместе с вами», — прокомментировал режиссер.