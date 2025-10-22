Жительницу Краснодара оштрафовали на 30 тыс. за рекламу в Instagram*. Это первый подобный случай в России

21 октября краснодарская юристка Евгения Тутушкина сообщила 93.RU, что ей назначили 30 тыс. рублей за видеоролик в Instagram*, где она рассказывает о местном отеле. Это первый известный в России штраф за рекламу в запрещенной социальной сети. По словам Тутушкиной, пост, из-за которого началось разбирательство, она опубликовала еще в июле 2025 года до вступления в силу закона, запрещающего рекламу в соцсетях, признанных экстремистскими. Юристка уверена в незаконности наказания и планирует обжаловать решение.

«У меня не то что не было договора с отелем — я сама забронировала номер, заплатила около 60 тыс. рублей за три дня. Отель был полупустой, я предложила на стойке сделать о них рилс, потому что мне понравился сервис. Никаких денег за рекламу мне никто не перечислял, все расходы я оплачивала сама, у меня есть чеки», — рассказала она.



Тутушкина считает, что так она привлекается впервые, можно было обойтись предупреждением. По ее мнению, государству стоило не полностью запрещать рекламу, а регулировать ее экономически:

«Можно было просто увеличить налоговую ставку на рекламные доходы. Если раньше я платила 6–7 %, пусть бы сделали 15 %. Государство заработало бы, а бизнес не пострадал».



Напомним, что 1 сентября 2025 года в силу вступил федеральный закон, который запрещает рекламу в соцсетях, признанных в России экстремистскими. Он распространяется как на рекламодателей, так и на распространителей. Ответственность предусмотрена для всех. При этом не имеет значения, была ли реклама платной или безвозмездной. Даже нативная реклама, обзоры и распаковки товаров теперь подпадают под запрет.