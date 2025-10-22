Золотые гривны, кинжалы, ритуальные предметы. В Краснодаре пройдет выставка сокровищ древних кочевников

21 октября телеграм-канал краснодарского музея имени Фелицына анонсировал открытие выставки «Золото сарматов. Искусство древних мастеров». В экспозиции представлены более 2 тыс. предметов, которые раскрывают искусство и культуру сарматов — древних кочевников, населявших Кубань в период с II века до н. э. по III век н. э. Среди экспонатов — золотые гривны, кинжалы с рукоятками в виде драконов, расшитые бляшками плащи и ритуальные предметы.

Со вторника по субботу в 15:00 можно побывать на бесплатной экскурсии. Также в музее пройдут научно-популярные лекции, дискуссии и встречи с археологами и учеными.



Мероприятия пройдут на улице Гимназическая, 67. Стоимость выставки — от 350 рублей, а экскурсии и лекции — 150 рублей. Запись доступна по телефонам: 8(861)267-16-21, 8(861)262-40-86, 8(918)411-83-07.