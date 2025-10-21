Краснодарцев приглашают понаблюдать за кометой Lemmon через телескоп

«Будем наблюдать ее до тех пор, пока не уйдет из видимости (за дома, деревья) и затем можем продолжить вечер наблюдениями Сатурна», — написали организаторы.



Жителей предупредили, что в случае непогоды наблюдения отменят.



Напомним, что комета C/2025 A6 (Lemmon) в последний раз пролетала рядом с Землей примерно в VII веке. В октябре блеск кометы достиг пятой звездной величины, а сегодня, 21 октября, она окажется на максимально близком расстоянии к нашей планете.



В краснодарском астроклубе «Вега» отметили, что жители смогут увидеть не только C/2025 A6 (Lemmon), но и другую комету — С/2025 R2 (SWAN). В Абрау-Дюрсо объект уже наблюдали в телескоп и сделали фото.