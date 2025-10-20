Жители Новороссийска пожаловались на загрязнение реки Озерейки. Власти ответили, что вода людям кажется мутной из-за «психологических особенностей»
Жители села под Новороссийском пожаловались властям на грязные стоки, а получили ответ про свои психологические особенности
16 октября телеграм-канал Глебовского округа Новороссийска сообщил, что активисты пожаловались администрации на мутную воду из очистных сооружений Абрау-Дюрсо, загрязняющую реку Озерейку, и попросили решить проблему. К письмам они приложили фото и видео.
Люди получили ответ на обращение с подписью замглавы Новороссийска Рафаэля Беглярова. В документе сказано, что очистные сооружения в поселке Абрау-Дюрсо новые и передовые по технологиям, а мнение жителей основано на их искаженном восприятии:
«При этом органолептическое и визуальное восприятие очищенной сточной воды, которое является вашей личной психологической особенностью, или вашим представлением о том, как должен выглядеть данный сток, может не соответствовать ожидаемому, при этом нормативы очистки будут в пределах нормы», — отметили чиновники.
Жители Новороссийска вновь пожаловались на резкий запах из-за слива нечистот:
20 октября в пресс-службе мэрии Новороссийска извинились за такую формулировку. В администрации рассказали изданию «Подъем», что по поручению прокуратуры проводится проверка, которая должна установить, было ли загрязнение:
«Комментарий был подготовлен специалистами МУП «Водоканал». Наша цель — заверить вас, что ни у кого не было намерения кого-либо обидеть. Мы хотели донести мысль о том, что то, как человек воспринимает очищенную сточную воду, может не совпадать с ее фактическим состоянием, если у человека есть определенные ожидания. Если наша формулировка кого-то задела или показалась оскорбительной, приносим свои искренние извинения».
Как писали Юга.ру, прокуратура признала незаконной пенную вечеринку на «Суджукской лагуне» Новороссийске. Эта территория — памятник природы.