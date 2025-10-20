Жители Новороссийска пожаловались на загрязнение реки Озерейки. Власти ответили, что вода людям кажется мутной из-за «психологических особенностей»

16 октября телеграм-канал Глебовского округа Новороссийска сообщил , что активисты пожаловались администрации на мутную воду из очистных сооружений Абрау-Дюрсо, загрязняющую реку Озерейку, и попросили решить проблему. К письмам они приложили фото и видео. Люди получили ответ на обращение с подписью замглавы Новороссийска Рафаэля Беглярова. В документе сказано , что очистные сооружения в поселке Абрау-Дюрсо новые и передовые по технологиям, а мнение жителей основано на их искаженном восприятии: «При этом органолептическое и визуальное восприятие очищенной сточной воды, которое является вашей личной психологической особенностью, или вашим представлением о том, как должен выглядеть данный сток, может не соответствовать ожидаемому, при этом нормативы очистки будут в пределах нормы», — отметили чиновники.

20 октября в пресс-службе мэрии Новороссийска извинились за такую формулировку. В администрации рассказали изданию «Подъем», что по поручению прокуратуры проводится проверка, которая должна установить, было ли загрязнение:

«Комментарий был подготовлен специалистами МУП «Водоканал». Наша цель — заверить вас, что ни у кого не было намерения кого-либо обидеть. Мы хотели донести мысль о том, что то, как человек воспринимает очищенную сточную воду, может не совпадать с ее фактическим состоянием, если у человека есть определенные ожидания. Если наша формулировка кого-то задела или показалась оскорбительной, приносим свои искренние извинения».