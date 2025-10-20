Ростовская область вошла в топ-15 технологически развитых регионов ЮФО. На каком месте Краснодарский край?
Ростовская область стала самым технологически развитым южным регионом и заняла в рейтинге 12 место. Самый низкий показатель у Ингушетии
20 октября «РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов по уровню научно-технического развития в 2024 году. Он составлен на основании данных Росстата и Роспатента.
Так, Ростовская область оказалась самым технологически развитым регионом в Южном федеральном округе — она заняла 12 место с результатом в 52 балла. Далее идет Волгоградская область (32 место и 39 баллов), Краснодарский край (42 место и 34 балла), Крым (54 место и 29 баллов), Севастополь (62 место и 25 баллов), Астраханская область (66 место и 22 балла), Адыгея (69 место и 20 баллов).
Лидером Северо-Кавказского федерального округа стал Ставропольский край — он занял 48 место с 30 баллами. Самый низкий уровень по СКФО и всей стране у Ингушетии — 85 место и 5 баллов.
На первом месте рейтинга расположилась Москва (81 балл), на втором — Татарстан (70,5 баллов), на третьем Санкт-Петербург (70,1 балл).
Отметим, что список формируется на основе 19 показателей, среди которых четыре категории: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности». Максимальный балл рейтинга — 100 баллов.
Как писали Юга.ру, в октябре стало известно, что краснодарские ученые разрабатывают новую систему борьбы с раком груди.