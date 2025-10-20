Ростовская область вошла в топ-15 технологически развитых регионов ЮФО. На каком месте Краснодарский край?

Ростовская область стала самым технологически развитым южным регионом и заняла в рейтинге 12 место. Самый низкий показатель у Ингушетии

20 октября «РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов по уровню научно-технического развития в 2024 году. Он составлен на основании данных Росстата и Роспатента.

Так, Ростовская область оказалась самым технологически развитым регионом в Южном федеральном округе — она заняла 12 место с результатом в 52 балла. Далее идет Волгоградская область (32 место и 39 баллов), Краснодарский край (42 место и 34 балла), Крым (54 место и 29 баллов), Севастополь (62 место и 25 баллов), Астраханская область (66 место и 22 балла), Адыгея (69 место и 20 баллов).

Лидером Северо-Кавказского федерального округа стал Ставропольский край — он занял 48 место с 30 баллами. Самый низкий уровень по СКФО и всей стране у Ингушетии — 85 место и 5 баллов.