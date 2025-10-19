Краснодарские ученые разрабатывают новую систему борьбы с раком груди
Ученые КубГМУ разрабатывают систему, которая позволит точнее определять состояние иммунитета больного при раке груди и увеличить выживаемость на 50-60%
17 октября пресс-служба Минздрава Краснодарского края сообщила, что ученые из Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разрабатывают систему для повышения эффективности борьбы с раком молочной железы.
Для создания технологии специалисты изучили опухолевые клетки, среду вокруг них и обнаружили связь между генетическими особенностями, иммунной защитой организма и эффективностью стандартного лечения.
В России растет заболеваемость ветрянкой:
По словам руководителя проекта Анастасии Стукань, новая система позволит точнее определять состояние иммунитета больного, подбирать наиболее подходящий метод лечения и увеличить показатели выживаемости на 50-60%.
В дальнейшем ученые планируют начать клинические испытания технологии.
Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодарском крае самый высокий дефицит врачей среди южных регионов.