Краснодарские ученые разрабатывают новую систему борьбы с раком груди

  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

Ученые КубГМУ разрабатывают систему, которая позволит точнее определять состояние иммунитета больного при раке груди и увеличить выживаемость на 50-60%

17 октября пресс-служба Минздрава Краснодарского края сообщила, что ученые из Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разрабатывают систему для повышения эффективности борьбы с раком молочной железы. 

Для создания технологии специалисты изучили опухолевые клетки, среду вокруг них и обнаружили связь между генетическими особенностями, иммунной защитой организма и эффективностью стандартного лечения. 

По словам руководителя проекта Анастасии Стукань, новая система позволит точнее определять состояние иммунитета больного, подбирать наиболее подходящий метод лечения и увеличить показатели выживаемости на 50-60%. 

В дальнейшем ученые планируют начать клинические испытания технологии. 

