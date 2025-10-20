На востоке Ростовской области бензин АИ-92 за месяц подорожал до 78 рублей. Что говорят власти?

Ростовская область

Жители Ростовской области пожаловались на высокие цены на бензин. Стоимость АИ-92 за месяц выросла до 78 рублей

19 октября житель Ростовской области показал 161.RU цены на бензин на востоке региона. На кадрах видно, что литр АИ-95 в селе Заветном сейчас стоит 85 рублей.

По словам дончанина, с начала сентября цена на литр этого топлива выросла на 7 рублей — с 78 до 85. Также АИ-92 за месяц подорожал до 78 рублей. Дизельное топливо — с 72 до 80.

Согласно отчету Росстата, с 7 по 13 октября средняя стоимость топлива в Ростовской области увеличилась на 45 копеек и теперь составляет 67,5 рублей за литр. То есть, полный бак бензина (примерно 55 литров) обойдется в среднем в 3,7 тыс. рублей, что почти на 25 рублей больше, чем неделей ранее.

20 октября в министерстве промышленности и энергетики Ростовской области прокомментировали СМИ ситуацию с ценами на топливо. По данным ведомства, бензин в регионе подорожал из-за роста ставки акцизов и увеличения стоимости логистики (доставки до заправок).

Отметим, что за год бензин в Ростовской области подорожал почти на 12% из-за выплаты из бюджета России нефтяным компаниям для поддержания цен на топливо на внутреннем рынке. За 9 месяцев 2025 года они сократились примерно на 50%.

Также в сентябре в северных районах Ростовской области фиксировали дефицит топлива. 20 октября власти заявили, что перебои с поставками топлива на Дону «были, но закончились». Проблемы с бензином на заправках объяснили трудностями с логистикой и повышенным спросом из-за сезонных работ у аграриев, но сейчас «ситуация стабильна».

С начала августа аналитики международного энергетического агентства (МЭА) насчитали 28 случаев поражения оборудования на нефтеперерабатывающих заводах России. Это привело к частичному дефициту бензина в десятках регионов и росту цен.

Специалисты полагают, что российская нефтеперерабатывающая промышленность сможет полностью восстановить мощности, пострадавшие от ударов БПЛА, не раньше середины 2026 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжает дорожать бензин. Для сдерживания роста цен некоторые заправки стали его разбавлять.

