В Краснодаре за неделю снова подорожал бензин. Для сдерживания роста цен некоторые заправки стали его разбавлять

В Краснодаре максимальная стоимость одного литра бензина АИ-92 достигла 68,25 рублей

Управление цен и тарифов Краснодара сообщило, что за неделю, с 7 по 14 октября, средняя розничная стоимость литра бензина АИ-92 в столице Кубани выросла на 0,3% — до 62,1 рублей. Максимальная цена этой марки за литр в городе достигла 68,2 рублей, а минимальная — 60,2 рублей. Также отмечен прирост средней цены за литр АИ-95 (премиум) — на 0,4% (до 67,5 рублей) и на летнее дизельное топливо с повышенным содержанием серы — на 0,3% (до 69,6 рублей).

«Ограничения носят временный характер и связаны с логистикой»: Власти Кубани объяснили, почему на некоторых заправках нет бензина

16 октября глава Союза автосервисов России Юрий Валько рассказал НСН, что на автомобильных заправках стали разбавлять бензин. По словам эксперта, махинации с топливом проводят ради удержания цен. Так, недавно стало известно о массовых поломках китайских кроссоверов Geely. Как заявили представители компании, проблема могла возникнуть из-за «возможных отклонений состава и качества топлива, используемого на территории России». Глава Союза автосервисов напомнил о ситуации в России на рубеже 2000-х и 2010-х годов, когда после заправки на некоторых АЗС можно было сразу сдавать машину в ремонт. Тогда китайские производители решили бороться с проблемой, меняя ПО, чтобы автомобили могли потреблять бензин более низкого качества. Валько предлагает ужесточить контроль качества топлива.

С начала августа аналитики международного энергетического агентства (МЭА) насчитали 28 случаев поражения оборудования на нефтеперерабатывающих заводах России. Это привело к частичному дефициту бензина в десятках регионов и росту цен.



Специалисты полагают, что российская нефтеперерабатывающая промышленность сможет полностью восстановить мощности, пострадавшие от ударов БПЛА, не раньше середины 2026 года.

Напомним, что 3 октября оперштаб назвал ситуацию с топливом стабильной. При этом в Краснодаре за неделю литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,6%. 1 октября власти Крыма ужесточили ограничения на покупку топлива. Автомобилисты могут в сутки приобрести только 20 литров. Одновременно с этим активизировались спекулянты. На сайтах объявлений продают талоны на топливо. Цены доходят до 125 рублей за литр.