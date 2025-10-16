В Краснодаре за неделю снова подорожал бензин. Для сдерживания роста цен некоторые заправки стали его разбавлять

В Краснодаре максимальная стоимость одного литра бензина АИ-92 достигла 68,25 рублей

Управление цен и тарифов Краснодара сообщило, что за неделю, с 7 по 14 октября, средняя розничная стоимость литра бензина АИ-92 в столице Кубани выросла на 0,3% — до 62,1 рублей. Максимальная цена этой марки за литр в городе достигла 68,2 рублей, а минимальная — 60,2 рублей.

Также отмечен прирост средней цены за литр АИ-95 (премиум) — на 0,4% (до 67,5 рублей) и на летнее дизельное топливо с повышенным содержанием серы — на 0,3% (до 69,6 рублей).

«Ограничения носят временный характер и связаны с логистикой»:

16 октября глава Союза автосервисов России Юрий Валько рассказал НСН, что на автомобильных заправках стали разбавлять бензин. По словам эксперта, махинации с топливом проводят ради удержания цен.

Так, недавно стало известно о массовых поломках китайских кроссоверов Geely. Как заявили представители компании, проблема могла возникнуть из-за «возможных отклонений состава и качества топлива, используемого на территории России».

Глава Союза автосервисов напомнил о ситуации в России на рубеже 2000-х и 2010-х годов, когда после заправки на некоторых АЗС можно было сразу сдавать машину в ремонт. Тогда китайские производители решили бороться с проблемой, меняя ПО, чтобы автомобили могли потреблять бензин более низкого качества. Валько предлагает ужесточить контроль качества топлива.

С начала августа аналитики международного энергетического агентства (МЭА) насчитали 28 случаев поражения оборудования на нефтеперерабатывающих заводах России. Это привело к частичному дефициту бензина в десятках регионов и росту цен.

Специалисты полагают, что российская нефтеперерабатывающая промышленность сможет полностью восстановить мощности, пострадавшие от ударов БПЛА, не раньше середины 2026 года.

Напомним, что 3 октября оперштаб назвал ситуацию с топливом стабильной. При этом в Краснодаре за неделю литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,6%.

1 октября власти Крыма ужесточили ограничения на покупку топлива. Автомобилисты могут в сутки приобрести только 20 литров. Одновременно с этим активизировались спекулянты. На сайтах объявлений продают талоны на топливо. Цены доходят до 125 рублей за литр.

Как писали Юга.ру, власти РФ намерены устранять дефицит бензина отменой пошлин на топливо из Азии и неэкологичной присадкой.

