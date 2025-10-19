В Краснодарском крае обнаружили археологические находки эпохи бронзы
В станице Новотитаровской археологи нашли погребения представителей культуры срубников, бронзовые подвески возрастом около 4000 лет и другие артефакты
17 октября пресс-служба администрации Динского района сообщила, что на хуторе Карла Маркса в станице Новотитаровской археологи обнаружили ценные находки. Раскопки проходили на территории курганной группы, состоящей из трех захоронений эпохи бронзы (3300-1200 годы до н.э.).
В одном из курганов специалисты обнаружили семь катакомбных погребений и пять погребений представителей древней культуры срубников.
Срубники — представители срубной культуры, жившие в бронзовом веке, в том числе на территории Приазовья около 3,5 тыс. лет назад. Название культуры связано с характерным способом погребения: умерших хоронили в прямоугольных могилах, стенки которых укрепляли деревянными срубами.
Также в этом кургане были найдены бронзовые подвески возрастом около четырех тыс. лет, уникальный поясной набор, детское погребение каплевидной формы, созданное в 19 веке до н.э., костяные бусы и бронзовая серьга.
В другом кургане обнаружили два погребения, пять катакомбных захоронений и остатки культуры срубников.
«Эти находки открывают окно в прошлое, позволяя нам больше узнать о культуре, обычаях и повседневной жизни наших далеких предков», — отметили в пресс-службе.
