Самолеты из Краснодара начнут летать в Таиланд и Вьетнам

Краснодарский край

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

С 17 ноября из Краснодара можно будет улететь в Нячанг, с 26 ноября — на Пхукет

В расписании аэропорта Краснодара появились рейсы в Таиланд и Вьетнам, которые будет осуществлять авиакомпания Azur Air.

С 17 ноября самолеты будут летать во вьетнамский Нячанг. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

Из аэропорта Краснодара запустят рейсы в Египет, Израиль, Казахстан и Саудовскую Аравию:

С 26 ноября полеты начнутся на таиландский Пхукет. До 12 декабря рейсы будут раз в неделю — по средам, а в дальнейшем еще и по вторникам, пятницам и воскресеньям. 

На данный момент билетов и туров в продаже нет. Авиакомпания Azur Air не сообщала об открытии направлений. 

Сейчас в расписании аэропорта Краснодара насчитывается более 60 рейсов по 25 направлениям. 12 из них — зарубежные: в Турцию, Грузию, ОАЭ, Армению, Египет и другие страны.

Напомним, 17 сентября в аэропорту Краснодара приземлился самолет из Москвы. Это был первый пассажирский авиарейс с начала СВО.

Как писали Юга.ру, 15 октября авиакомпании попросили власти добавить ночные рейсы и открыть еще один аэропорт на юге.

Авиация Аэропорты дорога на курорт Краснодар Курорты и туризм отдых путешествия Транспорт

