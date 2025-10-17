Самолеты из Краснодара начнут летать в Таиланд и Вьетнам

С 17 ноября из Краснодара можно будет улететь в Нячанг, с 26 ноября — на Пхукет

С 17 ноября самолеты будут летать во вьетнамский Нячанг. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

В расписании аэропорта Краснодара появились рейсы в Таиланд и Вьетнам, которые будет осуществлять авиакомпания Azur Air.

Из аэропорта Краснодара запустят рейсы в Египет, Израиль, Казахстан и Саудовскую Аравию:

С 26 ноября полеты начнутся на таиландский Пхукет. До 12 декабря рейсы будут раз в неделю — по средам, а в дальнейшем еще и по вторникам, пятницам и воскресеньям.

На данный момент билетов и туров в продаже нет. Авиакомпания Azur Air не сообщала об открытии направлений.

Сейчас в расписании аэропорта Краснодара насчитывается более 60 рейсов по 25 направлениям. 12 из них — зарубежные: в Турцию, Грузию, ОАЭ, Армению, Египет и другие страны.

Напомним, 17 сентября в аэропорту Краснодара приземлился самолет из Москвы. Это был первый пассажирский авиарейс с начала СВО.