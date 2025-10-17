В Краснодаре откроются восемь ярмарок выходного дня. Где они пройдут?
В Краснодаре откроются восемь ярмарок выходного дня, половина из них — впервые. Там можно будет приобрести фермерские продукты и кондитерские изделия
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 18 октября откроются восемь ярмарок выходного дня. Четыре из них уже работали летом и снова пройдут на улицах:
- Бургасской, 31/1;
- Яцкова, 11;
- Восточно-Кругликовской, 26;
- Одесской, 48.
Четыре ярмарки откроются впервые. Они будут расположены на улицах:
- Дзержинского, 213;
- Уральской, 170/7;
- Каляева, 198;
- Чекистов, 9.
На ярмарках можно будет приобрести фермерские продукты: мясо, рыбу, сыры, овощи и фрукты осеннего урожая. Также представят большое количество кондитерских изделий.
Ярмарки будут открыты с 8:00 до 15:00. Власти отметили, что организаторы тщательно следят за соблюдением санитарных норм.
Отметим, что летом количество ярмарок было сокращено из-за отсутствия «необходимых условий для хранения продуктов в теплую погоду». Об этом еще в 2024 году рассказывала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Ольга Ольшанская.
