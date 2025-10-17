В Краснодаре откроются восемь ярмарок выходного дня. Где они пройдут?

В Краснодаре откроются восемь ярмарок выходного дня, половина из них — впервые. Там можно будет приобрести фермерские продукты и кондитерские изделия

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 18 октября откроются восемь ярмарок выходного дня. Четыре из них уже работали летом и снова пройдут на улицах:

Бургасской, 31/1;

Яцкова, 11;

Восточно-Кругликовской, 26;

Одесской, 48.

Четыре ярмарки откроются впервые. Они будут расположены на улицах: