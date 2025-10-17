В Краснодаре откроются восемь ярмарок выходного дня. Где они пройдут?

  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

В Краснодаре откроются восемь ярмарок выходного дня, половина из них — впервые. Там можно будет приобрести фермерские продукты и кондитерские изделия

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 18 октября откроются восемь ярмарок выходного дня. Четыре из них уже работали летом и снова пройдут на улицах:

  • Бургасской, 31/1;
  • Яцкова, 11;
  • Восточно-Кругликовской, 26;
  • Одесской, 48.

Четыре ярмарки откроются впервые. Они будут расположены на улицах:

  • Дзержинского, 213;
  • Уральской, 170/7;
  • Каляева, 198;
  • Чекистов, 9.

В Краснодарском крае цены на продукцию могут вырасти в 2-3 раза:

На ярмарках можно будет приобрести фермерские продукты: мясо, рыбу, сыры, овощи и фрукты осеннего урожая. Также представят большое количество кондитерских изделий. 

Ярмарки будут открыты с 8:00 до 15:00. Власти отметили, что организаторы тщательно следят за соблюдением санитарных норм. 

Отметим, что летом количество ярмарок было сокращено из-за отсутствия «необходимых условий для хранения продуктов в теплую погоду». Об этом еще в 2024 году рассказывала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Ольга Ольшанская. 

Как писали Юга.ру, 9 октября в Новороссийске отменили фестиваль хамсы по соображениям безопасности.

