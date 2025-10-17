Гулять, копить и пить чай с медом: как нейросеть GigaChat советует южанам готовиться к зиме

Нейросеть GigaChat рассказала, как жителям юга России спокойно и без лишних хлопот подготовиться к зиме

Октябрь — время начала отопительного сезона, школьных каникул и постепенной подготовки к зиме. Сбер и его нейросеть GigaChat собрали для жителей юга России полезные и простые лайфхаки, которые сэкономят время, деньги и нервы в холодный сезон.

1. Заложите бюджет на зимние праздники заранее

Чтобы избежать лишней нагрузки на бюджет в декабре, лучше начать откладывать понемногу сейчас. Открывайте вклады или накопительные счета, а еще лучше — подключите автонакопления в приложении своего банка. Часть зарплаты будет автоматически переводиться на отдельный счет, и к праздникам вы соберете приятную сумму.

2. Платите за тепло, не выходя из дома В домах Ростовской области и Краснодарского края уже начали давать тепло, а значит, появились и новые счета за ЖКУ. Оплачивать их удобнее онлайн — это быстро и избавляет от необходимости стоять в очередях. Жители региона могут использовать мобильное приложение своего банка, чтобы оплатить квитанцию по QR-коду, штрихкоду или реквизитам. А чтобы не забыть о налоге, можно настроить автоплатеж.

В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон: Где дали тепло

3. Научите детей финансовой грамотности на каникулах Осенние каникулы — отличное время, чтобы помочь ребенку освоить азы финансовой грамотности. В это время дети часто гуляют с друзьями, ходят в кино и кафе. Наличные они могут потерять или бесконтрольно потратить. Заведите детскую банковскую карту. Она позволяют родителям контролировать расходы ребенка и своевременно пополнять баланс, а детям — удобно оплачивать покупки и не переживать за безопасность. Например, через приложение СберKids родители могут следить за состоянием счета, а дети — копить на подарок мечты, откладывая и приумножая свои карманные деньги.

4. Не забывайте о здоровье Осенью легко простудиться, поэтому особое внимание стоит уделить профилактике и укреплению иммунитета. Самые простые способы защитить организм — употреблять витамины и минералы, пить горячий чай с медом, гулять на свежем воздухе и соблюдать режим сна и питания. Эксперты советуют внимательно следить за своим здоровьем и своевременно обращаться за медицинской помощью. Сегодня это можно сделать и онлайн, например, с помощью сервиса телемедицины СберЗдоровье.

Сон для усталых взрослых людей: Как вовремя распознать бессонницу и апноэ и наконец-то выспаться

«Осень — это время проявлять особую заботу о наших клиентах. Мы хотим, чтобы каждый житель Ростовской области чувствовал нашу поддержку в повседневных делах: будь то оплата ЖКУ без лишних хлопот, планирование праздничного бюджета или возможность быстро проконсультироваться с врачом, не выходя из дома. Мы стараемся делать жизнь людей максимально комфортной и безопасной, освобождая время и ресурсы для самых важных вещей — семьи, здоровья и саморазвития», — сказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.