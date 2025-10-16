Локальные рынки и искусственный интеллект. Авито и Корпорация МСП выпустили большой обзор трендов рынка малого бизнеса
Авито и Корпорация МСП представили аналитический обзор «Пульс МСП 2025: вызовы, тренды и советы». В нем собрана информация для предпринимателей из разных сфер: торговли, услуг, транспорта, недвижимости и других
В первой части обзора, которую подготовила Корпорация МСП, есть свежие данные о малом и среднем бизнесе и перечислены ключевые тренды. Среди них — цифровизация, рост числа молодых предпринимателей, гибридный формат работы и ориентация на отечественные бренды.
«Малый и средний бизнес сегодня работает практически во всех сферах — от привычных торговли и общепита до, казалось бы, несвойственных машиностроения и космоса. МСП прочно интегрированы в крупные производственные кооперационные цепочки, создают новый образ городской среды, открывают туристические маршруты, реализуют инфраструктурные проекты и находятся «на передовой» сферы услуг, обеспечивая комфорт и качество жизни людей», — отмечает Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.
Эксперты отмечают, что в 2025 году компании продолжают адаптироваться к новым условиям: ищут устойчивые модели роста, оптимизируют расходы и активнее используют цифровые инструменты и искусственный интеллект. На основе своего опыта работы с предпринимателями Авито добавила в обзор аналитические данные, комментарии экспертов и практические чек-листы.
«Одна из ценностей Авито звучит так — вместе мы можем больше. Обзор «Пульс МСП» — новая ценность, которой мы делимся с предпринимателями и приглашаем их пройти путь становления своего дела вместе с нами. Я уверен, что даже опытные бизнесмены смогут найти в документе полезные советы и проверить, насколько их стратегия учитывает текущие вызовы и включает новые возможности», — сказал Дмитрий Гавриленко, директор по связям с государственными организациями Авито.
Обзор охватывает ключевые вопросы, которые волнуют современных предпринимателей:
- Какие сегменты МСП развиваются быстрее всего и где искать ниши для роста.
- Какие товары и услуги сегодня наиболее востребованы.
- Как изменился рынок труда: гибкие модели, нехватка кадров и роль бонусов.
- Что выгоднее предпринимателям: аренда или покупка спецтехники.
- Как решить проблему с нехваткой качественных офисных помещений.
- В какое оборудование стоит вкладываться.
- Как развивается рынок франшиз и как начать бизнес с минимальными рисками.
Ответы на эти вопросы помогут предпринимателям лучше ориентироваться в текущей ситуации и находить новые возможности для развития.
Ознакомиться с обзором можно по ссылке.
