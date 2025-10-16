Локальные рынки и искусственный интеллект. Авито и Корпорация МСП выпустили большой обзор трендов рынка малого бизнеса

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото pch.vector, ru.freepik.com
    © Фото pch.vector, ru.freepik.com

Авито и Корпорация МСП представили аналитический обзор «Пульс МСП 2025: вызовы, тренды и советы». В нем собрана информация для предпринимателей из разных сфер: торговли, услуг, транспорта, недвижимости и других

В первой части обзора, которую подготовила Корпорация МСП, есть свежие данные о малом и среднем бизнесе и перечислены ключевые тренды. Среди них — цифровизация, рост числа молодых предпринимателей, гибридный формат работы и ориентация на отечественные бренды.

«Малый и средний бизнес сегодня работает практически во всех сферах — от привычных торговли и общепита до, казалось бы, несвойственных машиностроения и космоса. МСП прочно интегрированы в крупные производственные кооперационные цепочки, создают новый образ городской среды, открывают туристические маршруты, реализуют инфраструктурные проекты и находятся «на передовой» сферы услуг, обеспечивая комфорт и качество жизни людей», — отмечает Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Неипичный кубанский бизнес:

Эксперты отмечают, что в 2025 году компании продолжают адаптироваться к новым условиям: ищут устойчивые модели роста, оптимизируют расходы и активнее используют цифровые инструменты и искусственный интеллект. На основе своего опыта работы с предпринимателями Авито добавила в обзор аналитические данные, комментарии экспертов и практические чек-листы.

«Одна из ценностей Авито звучит так — вместе мы можем больше. Обзор «Пульс МСП» — новая ценность, которой мы делимся с предпринимателями и приглашаем их пройти путь становления своего дела вместе с нами. Я уверен, что даже опытные бизнесмены смогут найти в документе полезные советы и проверить, насколько их стратегия учитывает текущие вызовы и включает новые возможности», — сказал Дмитрий Гавриленко, директор по связям с государственными организациями Авито.

91% задач малого бизнеса в России можно решить онлайн:

Обзор охватывает ключевые вопросы, которые волнуют современных предпринимателей:

  • Какие сегменты МСП развиваются быстрее всего и где искать ниши для роста.
  • Какие товары и услуги сегодня наиболее востребованы.
  • Как изменился рынок труда: гибкие модели, нехватка кадров и роль бонусов.
  • Что выгоднее предпринимателям: аренда или покупка спецтехники.
  • Как решить проблему с нехваткой качественных офисных помещений.
  • В какое оборудование стоит вкладываться.
  • Как развивается рынок франшиз и как начать бизнес с минимальными рисками.

Ответы на эти вопросы помогут предпринимателям лучше ориентироваться в текущей ситуации и находить новые возможности для развития.

Ознакомиться с обзором можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, создатели заведений «Кубана Тоскана» и «Виннотерия» выступят на первом Евразийском ресторанном форуме в Краснодаре.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Финансы Экономика

Новости

В Краснодарском крае сильно подорожает хамса. Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря
В Краснодаре за неделю снова подорожал бензин. Для сдерживания роста цен некоторые заправки стали его разбавлять
Жители Краснодарского края находят новую работу в среднем за 4 месяца
Губернатор Ростовской области запретил вырубать деревья без его подписи после уничтоженной в Новочеркасске сосновой аллеи
«Чистый воздух — не роскошь, а базовое право человека». МЧС не поддержало запрет на сжигание рисовой соломы в Краснодарском крае
Фитнес-рейвы, кинопоказы и купание в море. В Новороссийске и Геленджике откроются зимние пляжи

Лента новостей

90 тысяч от государства и протекающая крыша
Вчера, 16:45
90 тысяч от государства и протекающая крыша
Как жители Новороссийска справляются с последствиями атаки БПЛА
Под Покровом Богородицы
Вчера, 11:30 Реклама
Под Покровом Богородицы
ГК ИНСИТИ и Русское географическое общество заложили камень нового парка в Краснодаре
В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон
Вчера, 11:05
В Краснодарском крае 15 октября начался отопительный сезон
Где дали тепло?

Реклама на сайте