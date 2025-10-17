Сварщик, менеджер по продажам, инженер, курьер. Кого ищут работодатели Краснодарского края?

Аналитики рассказали, какие профессии востребованы в Краснодарском крае и в каких сферах сильнее всего выросла зарплата

По данным сервиса Авито Работа, в третьем квартале 2025 года активность соискателей в Краснодарском крае выросла на 65% по сравнению с прошлым годом. Средняя предлагаемая зарплата достигла 72 353 рублей в месяц, прибавив 7% Край укрепил позиции в федеральных рейтингах, заняв второе место в стране по темпам роста зарплат в туристической отрасли — предлагаемые доходы сотрудников сферы гостеприимства выросли на 47%, до 82 625 рублей в месяц.

Промышленный сектор также показывает высокую динамику. Спрос на персонал в сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа вырос на 85%. Здесь компании предлагают высокие оклады: в тяжелом машиностроении — 131 000 рублей, в транспортном — 125 000 рублей.

Самыми востребованными вакансиями в III квартале 2025 года оказались: Рабочие профессии: сварщик, монтажник, слесарь, бетонщик, маляр.

Офисные специалисты: менеджер по продажам, инженер, бухгалтер.

Транспорт и логистика: водитель спецтехники, водитель-экспедитор, водители такси, грузового транспорта и дальнобойщики.

Другие массовые профессии: курьер, грузчик, комплектовщик.

В топ-5 вакансий по росту количества вакансий в III квартале 2025 года вошли: оператор пунктов выдачи заказов (рост в 2,5 раза, +151%);

сборщик урожая (в 2,5 раза, +147%),

резчик (в 2,3 раза, +132%),

скотник (в 2,2 раза, +121%),

швея (в 1,9 раза, +88%)

Предлагаемые зарплаты этих специалистов выросли сильнее всего Среди рабочих профессий: токарь (+45%, до 80 000 рублей в месяц),

водитель-экспедитор (+40%, до 124 880 рублей в месяц),

бетонщик (+38%, до 142 600 рублей в месяц),

работник кухни (+35%, до 66 830 рублей в месяц),

арматурщик (+34%, до 118 210 рублей в месяц). Среди офисных вакансий : специалист службы поддержки (+29%, до 59 220 рублей в месяц),

маркетолог (+27%, до 97 310 рублей в месяц),

менеджер по продажам (+26%, до 90 120 рублей в месяц),

бухгалтер (+21%, до 65 710 рублей в месяц),

инженер (+14%, до 105 620 рублей в месяц).

«Уникальная особенность рынка труда Краснодарского края — это его сбалансированность и многопрофильность. Регион демонстрирует гармоничное развитие сразу нескольких ключевых направлений: активно растет туристический сектор, развивается промышленное производство, укрепляются логистические мощности. Такое разнообразие создает устойчивую экосистему рабочих мест. Это позволяет региону предлагать широкие возможности для разных категорий соискателей — как для молодежи, ищущей карьерный старт, так и для опытных профессионалов. При этом работодатели готовы предлагать конкурентоспособные зарплаты, что дополнительно усиливает привлекательность региона», — отметил Дмитрий Телегин, региональный представитель Авито Работы в ЮФО.

Подработка и возрастные соискатели Количество предложений подработки в Краснодарском крае выросло на 23%, а Кубань вошла в топ-5 регионов России по росту активности исполнителей (+12%). Самыми востребованными направлениями стали операторы ПК (+141%), водители-экспедиторы (+133%) и водители спецтехники (+119%). Среднее вознаграждение за подработку составило 49 893 рублей в месяц, а наиболее высокооплачиваемыми позициями летом стали сборщики мебели (97 480 рублей в месяц) и продавцы-кассиры (53 051 рублей в месяц).

Молодежный рынок труда Интерес к вакансиям для студентов вырос на 2%. Чаще всего работодатели приглашают студентов на позиции оператора пункта выдачи заказов (рост +143%), повара-кассира (+87%) и специалиста поддержки (+64%). Среднее зарплатное предложение для молодежи составило 74 909 рублей в месяц.

Рынок труда возрастных соискателей Количество резюме кандидатов 45–64 лет увеличилось на 77%, а среди тех, кому 65+ — на 73%. Чаще всего пенсионеров приглашают на вакансии курьеров, разнорабочих, продавцов и контролеров. Средние зарплатные предложения в вакансиях с отметкой «Подходят для пенсионеров» составили 70 874 рублей в месяц.

«Краснодарский край продолжает демонстрировать стабильный рост на рынке труда. Соискателям предлагается много вариантов занятости в разных сферах. Ключевым трендом становится массовое внедрение ИИ-инструментов. Работодатели активно используют цифровые алгоритмы для подбора персонала, делая наем быстрее и эффективнее, а кандидаты все чаще применяют их при поиске вакансий и оформлении резюме, чтобы выделиться среди других соискателей. Кроме того, навыки работы с нейросетями являются конкурентным преимуществом для большинства профессий. По нашим данным, вакансий с требованием владения ИИ-инструментами стало за год больше в 1,7 раза. Сочетание технологичности и вовлеченности делает рынок региона зрелым и устойчивым», — рассказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» Авито Работы.

*Показатель среднего вознаграждения складывается из усредненных значений зарплатных вилок, которые указаны в вакансиях, и отличается от размера номинальной зарплаты, где учитываются бонусы, премии и прочие выплаты.