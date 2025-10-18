Между шаурмой и нагайкой. В Краснодаре состоится лекция о кубанской идентичности
В Краснодаре открылся бесплатный клуб альтернативного кубановедения. Лекции проходят по понедельникам (18+)
2 октября краснодарский паб «Багадельня» сообщил о запуске проекта «Клуб авторских знаний. Альтернативное кубановедение». Это коллаборация с экскурсионным бюро «Кубань расходящихся тропок».
Организаторы отметили, что ожидаются «нескучные лекции экскурсоводов и историков». Бесплатные лекции проходят каждый понедельник. На первой встрече говорили об истории Екатеринодара и Всесвятском кладбище. Ее провел историк, кандидат философских наук Федор Смоляков.
10 историй о Всесвятском кладбище:
Вторая лекция «Кубанская идентичность: между шаурмой и нагайкой» пройдет 20 октября. Ее также прочтет Федор Смоляков.
Программа:
- Ностальгическая «хлебосольность» против суровой «шаурмичности».
- «Понаехи» против местных: кто кого?
- Хлопок одной нагайкой: 5 правил, как избежать кубанского страдания.
- Теории Эриксона, Симондона, Андерсона и формирование кубанской идентичности.
Лекция пройдет 20 октября в 20:00 в пабе «Багадельня» на улице Горького, 107. Вход свободный, но нужна регистрация.
