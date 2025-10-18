Между шаурмой и нагайкой. В Краснодаре состоится лекция о кубанской идентичности

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

В Краснодаре открылся бесплатный клуб альтернативного кубановедения. Лекции проходят по понедельникам (18+)

2 октября краснодарский паб «Багадельня» сообщил о запуске проекта «Клуб авторских знаний. Альтернативное кубановедение». Это коллаборация с экскурсионным бюро «Кубань расходящихся тропок». 

Организаторы отметили, что ожидаются «нескучные лекции экскурсоводов и историков». Бесплатные лекции проходят каждый понедельник. На первой встрече говорили об истории Екатеринодара и Всесвятском кладбище. Ее провел историк, кандидат философских наук Федор Смоляков.

10 историй о Всесвятском кладбище:

Вторая лекция «Кубанская идентичность: между шаурмой и нагайкой» пройдет 20 октября. Ее также прочтет Федор Смоляков.

Программа:

  • Ностальгическая «хлебосольность» против суровой «шаурмичности».
  • «Понаехи» против местных: кто кого? 
  • Хлопок одной нагайкой: 5 правил, как избежать кубанского страдания.
  • Теории Эриксона, Симондона, Андерсона и формирование кубанской идентичности.

Лекция пройдет 20 октября в 20:00 в пабе «Багадельня» на улице Горького, 107. Вход свободный, но нужна регистрация.

Как писали Юга.ру, краснодарский историк выпустил путеводитель по «местам памяти» кубанского казачества.

Афиша Заведения История Казачество Краснодар Лекции

Новости

Между шаурмой и нагайкой. В Краснодаре состоится лекция о кубанской идентичности
Власти Краснодара отказали жителям ЮМР в проведении митинга против строительства храма
В Новороссийске почти вдвое сократили финансирование ремонта домов, пострадавших от атак БПЛА
Сильный ветер, смерчи над морем и ливни с грозами. Какой будет погода в Краснодаре и крае в выходные
В Крыму после ночной атаки БПЛА задерживаются поезда
В Сочи прибыл паром из Турции, который ждали почти 15 лет. Власти региона запретили запуск сообщения

Лента новостей

Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР
16 октября, 18:55
Краснодарцам не показали экспозицию проекта нового храма в ЮМР
Журналист Юга.ру оказался единственным участником «общественных обсуждений»
В Краснодарском крае сильно подорожает хамса
16 октября, 17:29
В Краснодарском крае сильно подорожает хамса
Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря
90 тысяч от государства и протекающая крыша
15 октября, 16:45
90 тысяч от государства и протекающая крыша
Как жители Новороссийска справляются с последствиями атаки БПЛА

Реклама на сайте