Между шаурмой и нагайкой. В Краснодаре состоится лекция о кубанской идентичности

В Краснодаре открылся бесплатный клуб альтернативного кубановедения. Лекции проходят по понедельникам (18+)

2 октября краснодарский паб «Багадельня» сообщил о запуске проекта «Клуб авторских знаний. Альтернативное кубановедение». Это коллаборация с экскурсионным бюро «Кубань расходящихся тропок».

Организаторы отметили, что ожидаются «нескучные лекции экскурсоводов и историков». Бесплатные лекции проходят каждый понедельник. На первой встрече говорили об истории Екатеринодара и Всесвятском кладбище. Ее провел историк, кандидат философских наук Федор Смоляков.