Уралсиб запустил сервис мгновенных переводов физлицам для бизнеса

Банк Уралсиб предлагает юридическим лицам и ИП новый сервис мгновенных переводов с расчетного счета физлицам

Уралсиб запустил для юрлиц и ИП сервис мгновенных переводов физлицам. Зачисление средств по номеру карты и отражение в выписке по расчетному счету клиента выполняется в онлайн-режиме.

Данная услуга подходит для быстрых расчетов с водителями, курьерами, торговыми представителями и фрилансерами сразу после выполнения работ. Она позволит оптимизировать бизнес-процессы благодаря встроенной отчетности и аналитике.