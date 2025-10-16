Уралсиб запустил сервис мгновенных переводов физлицам для бизнеса

Банк Уралсиб предлагает юридическим лицам и ИП новый сервис мгновенных переводов с расчетного счета физлицам

Уралсиб запустил для юрлиц и ИП сервис мгновенных переводов физлицам. Зачисление средств по номеру карты и отражение в выписке по расчетному счету клиента выполняется в онлайн-режиме.

Данная услуга подходит для быстрых расчетов с водителями, курьерами, торговыми представителями и фрилансерами сразу после выполнения работ. Она позволит оптимизировать бизнес-процессы благодаря встроенной отчетности и аналитике.

Возможности KVELL:

  • синхронизированная работа из личного кабинета, мобильного приложения, 1С;
  • разграничение ролей пользователей;
  • онлайн-фискализация чеков;
  • формирование приемо-сдаточных актов;
  • выплаты по реестрам;
  • проверка реквизитов получателей;
  • создание шаблонов;
  • формирование реестра операций за любой период в формате XLS, CSV, TXT;
  • поиск и просмотр операций по гибкому фильтру.

Для подключения услуги необходимо открыть в Уралсибе расчетный счет для бизнеса и присоединиться к сервису KVELL в интернет-банке.

Узнать подробности о сервисе и о других продуктах и услугах для бизнеса можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

Как писали Юга.ру, продукты Уралсиба станут доступны пользователям Авито.

