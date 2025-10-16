Уралсиб запустил сервис мгновенных переводов физлицам для бизнеса
Банк Уралсиб предлагает юридическим лицам и ИП новый сервис мгновенных переводов с расчетного счета физлицам
Уралсиб запустил для юрлиц и ИП сервис мгновенных переводов физлицам. Зачисление средств по номеру карты и отражение в выписке по расчетному счету клиента выполняется в онлайн-режиме.
Данная услуга подходит для быстрых расчетов с водителями, курьерами, торговыми представителями и фрилансерами сразу после выполнения работ. Она позволит оптимизировать бизнес-процессы благодаря встроенной отчетности и аналитике.
Возможности KVELL:
- синхронизированная работа из личного кабинета, мобильного приложения, 1С;
- разграничение ролей пользователей;
- онлайн-фискализация чеков;
- формирование приемо-сдаточных актов;
- выплаты по реестрам;
- проверка реквизитов получателей;
- создание шаблонов;
- формирование реестра операций за любой период в формате XLS, CSV, TXT;
- поиск и просмотр операций по гибкому фильтру.
Для подключения услуги необходимо открыть в Уралсибе расчетный счет для бизнеса и присоединиться к сервису KVELL в интернет-банке.
Узнать подробности о сервисе и о других продуктах и услугах для бизнеса можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)