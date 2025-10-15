ФАС продолжает расследовать дело о повышении тарифов на проезд в Краснодаре

14 октября пресс-служба УФАС сообщила , что служба продолжает расследовать дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении МУП КТТУ. Поводом стали материалы прокуратуры от 8 ноября 2024 года о повышении стоимости проезда в Краснодаре. По данным ведомства, КТТУ осуществляет перевозки пассажиров по нерегулируемым тарифам на маршрутах: №2, 2Е, 9, 10, 43, 46, 52 и 55.

В постановлении администрации Краснодара от 5 декабря 2024 года повышение цен объяснялось подорожанием материалов и запчастей, необходимостью обновления подвижного состава и строительством производственных баз. Также учитывалось приведение зарплаты сотрудников предприятия к среднему уровню по городу.

Однако, согласно данным Росстата, тариф в Краснодаре оказался выше, чем в нескольких регионах. При этом КТТУ не предоставило документы, подтверждающие экономическую целесообразность роста цен. В действиях перевозчика нашли «признаки злоупотребления доминирующим положением» (п. 1 ч. 1 ст. 10 «О защите конкуренции» 135-ФЗ).

Изначально заседание по делу назначили на 27 марта 2025 года, но потом перенесли на 24 сентября. Окончательное решение пока не принято.

Напомним, что с 30 мая в 17 маршрутках Краснодара, работающих по брутто-контрактам, проезд подорожал до 55 рублей.