В Краснодаре пройдет лекция об отложенном материнстве и женском здоровье
Краснодарский врач-репродуктолог расскажет, как поставить материнство на паузу. На лекцию зовут женщин и врачей-гинекологов (18+)
Телеграм-канал образовательного проекта «Зарядка» сообщил, что 17 октября в Краснодаре состоится лекция «Отложенное материнство: можно ли остановить биологические часы? И как поставить материнство на паузу?». Встречу проведет врач-репродуктолог Наталья Хмельницкая.
На мероприятии она расскажет, как стареют яйцеклетки, почему это главная «точка риска», когда стоит подумать об их заморозке, и что делать женщине, чтобы сохранить фертильность.
Помимо этого, гости узнают о вероятности наступления беременности по возрастным группам, когда стоит подумать о криоконсервации и как это сделать, как заморозка яйцеклеток меняет подход к планированию семьи в Европе и США, а также истории пациенток и клинические результаты.
«Лекция будет полезна как женщинам, которые планируют семью и хотят узнать, как «поставить материнство на паузу», так и врачам-гинекологам и медицинским менеджерам и HR в клиниках, которые работают над информированием пациенток», — отметили организаторы.
Лекция начнется в 19:00 (сбор гостей в 18:30) по адресу: улица Тургенева 14/1. Зарегистрироваться можно на сайте. Оплата встречи: донат от 300 рублей в конце мероприятия.
