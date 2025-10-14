В Краснодаре пройдет лекция об отложенном материнстве и женском здоровье

Краснодарский врач-репродуктолог расскажет, как поставить материнство на паузу. На лекцию зовут женщин и врачей-гинекологов (18+)

Телеграм-канал образовательного проекта «Зарядка» сообщил, что 17 октября в Краснодаре состоится лекция «Отложенное материнство: можно ли остановить биологические часы? И как поставить материнство на паузу?». Встречу проведет врач-репродуктолог Наталья Хмельницкая.

На мероприятии она расскажет, как стареют яйцеклетки, почему это главная «точка риска», когда стоит подумать об их заморозке, и что делать женщине, чтобы сохранить фертильность.