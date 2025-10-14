В Краснодаре пройдет лекция об отложенном материнстве и женском здоровье

Краснодарский край

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарский врач-репродуктолог расскажет, как поставить материнство на паузу. На лекцию зовут женщин и врачей-гинекологов (18+)

Телеграм-канал образовательного проекта «Зарядка» сообщил, что 17 октября в Краснодаре состоится лекция «Отложенное материнство: можно ли остановить биологические часы? И как поставить материнство на паузу?». Встречу проведет врач-репродуктолог Наталья Хмельницкая.

На мероприятии она расскажет, как стареют яйцеклетки, почему это главная «точка риска», когда стоит подумать об их заморозке, и что делать женщине, чтобы сохранить фертильность. 

Помимо этого, гости узнают о вероятности наступления беременности по возрастным группам, когда стоит подумать о криоконсервации и как это сделать, как заморозка яйцеклеток меняет подход к планированию семьи в Европе и США, а также истории пациенток и клинические результаты.

«Лекция будет полезна как женщинам, которые планируют семью и хотят узнать, как «поставить материнство на паузу», так и врачам-гинекологам и медицинским менеджерам и HR в клиниках, которые работают над информированием пациенток», — отметили организаторы.

Лекция начнется в 19:00 (сбор гостей в 18:30) по адресу: улица Тургенева 14/1. Зарегистрироваться можно на сайте. Оплата встречи: донат от 300 рублей в конце мероприятия.

Как писали Юга.ру, 15 августа в заксобрание Ростовской области внесли проект закона о введении штрафов за принуждение к аборту.

Афиша Здоровье Краснодар Лекции Медицина События

