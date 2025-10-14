Препараты от диабета, против простуды, корвалол. Какие лекарства подорожали в Краснодарском крае в 2025 году

В России резко выросли цены на лекарства. Эксперты назвали препараты, которые подорожали больше всего

14 октября газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group сообщила, что за 2025 год лекарства в России подорожали в среднем на 14%. Стоимость упаковки составила 375–416 рублей.

Основной рост цен пришелся на препараты, не входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По данным Росстата, кеторол подорожал на 30%, назальные капли нафазолин — на 25%, спазмолитик дротаверин (торговое название «Но-шпа») — на 15%, корвалол объемом 25 мл — на 14%, ибупрофен и цитрамон — на 12%, упаковка активированного угля — на 10%.

Среди причин роста цен эксперты называют инфляцию, подорожание бензина и дизеля, увеличение затрат на логистику, отмечает издание. 

В России растет заболеваемость ветрянкой:

14 октября издание «Ъ-Кубань» со ссылкой на аналитиков DSM Group сообщило, что в регионе также на 72,3% подорожали препараты для лечения сахарного диабета: стоимость упаковки составила 1,3 тыс. рублей.

Самым популярным лекарством стал раствор «Семавик», который теперь в среднем стоит 5,7 тыс. рублей. Далее идут «Форсига» — 2,7 тыс. рублей, «Квинсента» — 5,4 тыс. рублей, «Джардинс» — 3,1 тыс. рублей.

3 октября «Деловая газета. Юг» со ссылкой на DSM-Group сообщила, что на 11% в крае подорожали препараты от простуды. Упаковка таблеток от острых респираторных заболеваний (ОРЗ) и простуды достигла 479 рублей.

Продажи таких лекарств выросли на 22%, а выручка аптек составила 32,3 млн рублей — это 36% больше, чем годом ранее. Самыми продаваемыми препаратами  стали «Терафлю» —  36% продаж, «Анвимакс» — 19%, «Колдакт» — 8%, «Антигриппин» — 7% и «Максиколд» — 5%.

В России растет спрос на препараты от депрессии и тревоги:

Также в 2025 году на 10-15% подорожали препараты для стимуляции овуляции или гормональные средства, на 8-12% расходные материалы — медицинские шприцы, катетеры и стерильные салфетки, на 8-10% — средства для лечения воспалений и антибиотики, сообщало издание «КП»-Кубань» со ссылкой на главврача клиники мужского и женского здоровья Оксану Авагимову.

Как писали Юга.ру, индийская компания собирается строить в Краснодарском крае фармзавод за 10 млрд рублей.

