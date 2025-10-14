Циклон «Барбара» окончательно остудил Черное море. Температура воды всего 18-19 °С

Черное море у побережья Краснодарского края остыло раньше, чем в 2024 году. Купаться смогут только «моржи»

14 октября краевой гидрометцентр сообщил о температуре морской воды на курортах Краснодарского края. В Геленджике, Новороссийске и Сочи температура воды понизилась до 19 °С, в Анапе и Туапсе на градус ниже — 18 °С. В минувшие выходные вода была 20-21 °С, однако она резко остыла после накрывшего регион циклона «Барбара».



В 2024 году в эти же числа октября вода в Черном море была 23 °С. Такая температура считается комфортной для купания.

Вода в Азовском море еще холоднее: она начала остывать в начале сентября. Сейчас ее температура в районе 13-15 °С.