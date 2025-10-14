Фестиваль моноспектаклей пройдет в Краснодаре. Какие постановки покажут и где

В Краснодаре с 18 по 27 октября пройдет фестиваль моноспектаклей «Палитра лиц». Узнали программу

Краснодарское отделение Союза театральных деятелей РФ сообщило, что с 18 по 27 октября в Краснодаре пройдет фестиваль моноспектаклей «Палитра лиц». Показы пройдут на разных театральных площадках и арт-пространствах города.

Юга.ру узнали, на какие спектакли можно попасть:

18 октября в 13:00 — «Журнал Печорина». Постановка режиссера Владимира Рогульченко по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Главного героя сыграет актер Молодежного театра Алексей Замко. Спектакль покажут в ДК Всероссийского общества глухих на улице Клубной, 14.

19 октября в 16:00 — «Мам, это я» об отношениях внутри семьи и самопознании. Это история по пьесе Вадима Сироткина в постановке и исполнении актрисы Молодежного театра Марии Якубец. Показ пройдет в арт-пространстве «Свои» на улице Зиповской, 5В.

19 октября в 19:00 — премьера спектакля «Анна» по воспоминаниям второй жены Федора Достоевского. В спектакле играет актриса Молодежного театра Полина Шипулина, его покажут в арт-пространстве «Свои».