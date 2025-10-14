Машины под водой, затоплен двор школы, снесло мост. Два поселка Туапсинского района топит после дождей

«Ольгинку опять топит, занятия в школе отменили, микрорайон Урочище монах, 60 жилых домов, отрезан от большой земли, речка Сатанок разлилась, перекрыв дорогу. Сотовой связи нет! И так после каждого дождя», — написала местная жительница в комментариях.

14 октября телеграм-канал «Туапсе» опубликовал видео из поселка Ольгинка. На кадрах видна затопленная улица и автомобиль, который полностью оказался под водой.

Помимо этого, в Ольгинке сильно подтопило двор одной из школ. Начальник теротдела Лев Калустов рассказал «Туапсинским вестям», что это произошло из-за того, что опавшие листья забили ливневые стоки. «Подступилась вода и к школе № 19 в Ольгинке. Подход к зданию затруднен, но цоколь высокий, и вода не зашла. Пока нет оснований для беспокойства — уровень воды снижается, она уходит в реки», — сказал он.

Также пользователи соцсетей сообщили , что в селе Молдавановка снова размыло переправу через реку Шапсухо. По их словам, в дома вода не зашла. Залповый ливень смыл переправу еще 12 октября, но ее быстро восстановили . «Снова снесло переправу, которую вчера восстановили. Люди сейчас отрезаны. Вода так же критических отметок не достигла», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС по Туапсе журналистам «Кубань 24».

Напомним, что 3 августа стихия снесла мост через реку Шапсухо в селе Лермонтово, соединяющий больше тысячи жителей со всей инфраструктурой. Власти организовали альтернативный путь, но им оказался горный серпантин, по которому сложно проехать. Также спасатели оборудовали в Лермонтово лодочную переправу, которая работает не всегда.

12 августа жители записали видеообращение с жалобой на бездействие властей и требованием организовать временный проезд. 19 августа власти открыли сельчанам дорогу через санатории «Сеченовец» и «Колос», но только для 200 машин.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обещал начать строительство нового моста в середине августа, но работы перенесли на конец 2025 года. Также он заявлял, что возводить временный мост на месте разрушенного «не имеет смысла». Жители прокомментировали это решение и отметили, что сельчане, у которых нет личных автомобилей, так и останутся отрезанными от инфраструктуры.