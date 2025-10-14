Машины под водой, затоплен двор школы, снесло мост. Два поселка Туапсинского района топит после дождей
Туапсинский район накрыла непогода и повредила инфраструктуру. Синоптики говорят, что дожди продолжатся
14 октября телеграм-канал «Туапсе» опубликовал видео из поселка Ольгинка. На кадрах видна затопленная улица и автомобиль, который полностью оказался под водой.
«Ольгинку опять топит, занятия в школе отменили, микрорайон Урочище монах, 60 жилых домов, отрезан от большой земли, речка Сатанок разлилась, перекрыв дорогу. Сотовой связи нет! И так после каждого дождя», — написала местная жительница в комментариях.
Помимо этого, в Ольгинке сильно подтопило двор одной из школ. Начальник теротдела Лев Калустов рассказал «Туапсинским вестям», что это произошло из-за того, что опавшие листья забили ливневые стоки.
«Подступилась вода и к школе № 19 в Ольгинке. Подход к зданию затруднен, но цоколь высокий, и вода не зашла. Пока нет оснований для беспокойства — уровень воды снижается, она уходит в реки», — сказал он.
Также пользователи соцсетей сообщили, что в селе Молдавановка снова размыло переправу через реку Шапсухо. По их словам, в дома вода не зашла. Залповый ливень смыл переправу еще 12 октября, но ее быстро восстановили.
«Снова снесло переправу, которую вчера восстановили. Люди сейчас отрезаны. Вода так же критических отметок не достигла», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС по Туапсе журналистам «Кубань 24».
«Грязные и голодные, помощи пока нет»:
Напомним, что 3 августа стихия снесла мост через реку Шапсухо в селе Лермонтово, соединяющий больше тысячи жителей со всей инфраструктурой. Власти организовали альтернативный путь, но им оказался горный серпантин, по которому сложно проехать. Также спасатели оборудовали в Лермонтово лодочную переправу, которая работает не всегда.
12 августа жители записали видеообращение с жалобой на бездействие властей и требованием организовать временный проезд. 19 августа власти открыли сельчанам дорогу через санатории «Сеченовец» и «Колос», но только для 200 машин.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обещал начать строительство нового моста в середине августа, но работы перенесли на конец 2025 года. Также он заявлял, что возводить временный мост на месте разрушенного «не имеет смысла». Жители прокомментировали это решение и отметили, что сельчане, у которых нет личных автомобилей, так и останутся отрезанными от инфраструктуры.
По данным администрации Туапсинского округа, 14 октября в районе продолжатся ливни с грозой и сильным ветром с порывами до 20 м/с. Возможен подъем уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок. Также могут формироваться смерчи над морем.
