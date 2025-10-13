В России растет заболеваемость ветрянкой. В Краснодарском крае и Ростовской области возник дефицит вакцин

13 октября издание «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщило, что в нескольких регионах России наблюдается всплеск заболевания ветряной оспой.

По данным доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации», в 2024 году показатель заболеваемости ветряной оспой превысил средний многолетний показатель — 567,38 человек на 100 тыс. населения. По сравнению с 2023 годом, заболеваемость увеличилась на 9,7%.

Основная доля заболевших в 2024 году пришлась на детей — 94,6%. По данным «Известий», в 2025 году показатель составил 98,4%. Однако в 2024 году взрослые болели чаще — показатель увеличился на 28%. Также известны и летальные исходы — от ветрянки в прошлом году умерли четыре человека.

В ряд субъектов с наибольшим показателем заболеваемости южные регионы не входят. Однако в Адыгее, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Чечне показатель иммунизации детей низкий (1-2%), а в 2024 году в перечисленных регионах вакцинация не проводилась. В ряде субъектов, включая Краснодарский край и Ростовскую область, отмечается дефицит вакцины от ветрянки.

Отметим, что в 2023 году прививку от ветряной оспы исключили из Национального календаря профилактических прививок. Это связано с тем, что в России используется препарат зарубежного производства «Варилрикс» и существуют сложности с поставками и закупками, а также нестабильность цен.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharmа Николай Беспалов сообщил «Известиям», что в январе-августе 2025 года в Россию поставили около 400 тыс. доз вакцины, а за весь 2024 год — 281, 3 тыс. доз. По словам Беспалова, «поставки вакцины регулярные», но они осуществляются за счет бюджетных средств регионов.

«Но не каждый субъект выделяет на эти цели достаточное финансирование», — отметил он.