В России растет заболеваемость ветрянкой. В Краснодарском крае и Ростовской области возник дефицит вакцин

Адыгея, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ростовская область, Чечня, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

В нескольких регионах России произошел резкий рост заболеваемости ветрянкой на фоне дефицита вакцин

13 октября издание «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщило, что в нескольких регионах России наблюдается всплеск заболевания ветряной оспой. 

По данным доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации», в 2024 году показатель заболеваемости ветряной оспой превысил средний многолетний показатель — 567,38 человек на 100 тыс. населения. По сравнению с 2023 годом, заболеваемость увеличилась на 9,7%. 

Основная доля заболевших в 2024 году пришлась на детей — 94,6%. По данным «Известий», в 2025 году показатель составил 98,4%. Однако в 2024 году взрослые болели чаще — показатель увеличился на 28%. Также известны и летальные исходы — от ветрянки в прошлом году умерли четыре человека. 

В ряд субъектов с наибольшим показателем заболеваемости южные регионы не входят. Однако в Адыгее, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Чечне показатель иммунизации детей низкий (1-2%), а в 2024 году в перечисленных регионах вакцинация не проводилась. В ряде субъектов, включая Краснодарский край и Ростовскую область, отмечается дефицит вакцины от ветрянки. 

Отметим, что в 2023 году прививку от ветряной оспы исключили из Национального календаря профилактических прививок. Это связано с тем, что в России используется препарат зарубежного производства «Варилрикс» и существуют сложности с поставками и закупками, а также нестабильность цен. 

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharmа Николай Беспалов сообщил «Известиям», что в январе-августе 2025 года в Россию поставили около 400 тыс. доз вакцины, а за весь 2024 год — 281, 3 тыс. доз.  По словам Беспалова, «поставки вакцины регулярные», но они осуществляются за счет бюджетных средств регионов. 

 «Но не каждый субъект выделяет на эти цели достаточное финансирование», — отметил он. 

Сезон простуд закончился:

В 2024 году на российский рынок также поставлялся препарат «Приорикс-Тетра» от ветряной оспы, краснухи и паротита, но в 2025 году поставок не было. 

С декабря 2024 года проводится клиническое исследование вакцины, которую разрабатывает российская компания «Нанолек» совместно с южнокорейской GC Biopharma. Исследование должно закончится во второй половине 2026 года — начале 2027 года. 

Но, по данным «Известий», прививка будет доступна только детям от девяти месяцев до 17 лет. Однако по словам директора и соучредителя АНО «Коллективный иммунитет» Антонины Обласовой, осложнения ветрянки во взрослом возрасте встречаются в 13 раз чаще. Среди них опоясывающий герпес, ветряночный энцифалит, ветряночная пневмония и другие заболевания. 

«Поэтому их [взрослых] особенно важно прививать, если выяснилось, что у них нет иммунитета. От ветрянки можно даже умереть — на 250 тыс. человек, находящихся в группе риска, приходится 40 смертельных случаев», — прокомментировала она. 

Как писали Юга.ру, в 2025 году в Краснодарском крае самый высокий дефицит врачей среди южных регионов.

Адыгея Вакцинация Здоровье Краснодар Медицина Роспотребнадзор Ростовская область Статистика Чечня

Новости

Краснодарские мужчины тратят на первом свидании 1100 рублей. Это в три раза меньше, чем в среднем по стране
В России растет заболеваемость ветрянкой. В Краснодарском крае и Ростовской области возник дефицит вакцин
«Прогноз пессимистичный». В Сочи и Сириусе до конца октября будет прохладно и дождливо
В Сочи у многоквартирного дома сошел оползень. Обвалилась часть парковки
В Краснодаре в озера на Дмитриевской Дамбе выпустят рыб. Как принять участие?
Дождь, ветер и туман. Узнали погоду в начале недели в Краснодаре и крае

Лента новостей

В Туапсинском районе ливнем размыло переправу
Вчера, 15:12
В Туапсинском районе ливнем размыло переправу
Тыквенный Стас разыгрывает путешествие, автомобиль, гаджеты и другие призы среди покупателей «Пятёрочки»
9 октября, 13:58 Реклама
Тыквенный Стас разыгрывает путешествие, автомобиль, гаджеты и другие призы среди покупателей «Пятёрочки»
«Чуть быстрее велосипеда»
Вчера, 10:56
«Чуть быстрее велосипеда»
Краснодар ‒ предпоследний в России по фактической скорости общественного транспорта

Реклама на сайте