Сочи вошел в число самых популярных городов для командировок

Сочи стал одним из самых популярных направлений для командировок в 2025 году, выяснили «Авито Путешествия» и ГК «Аэроклуб»

«Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнерстве с компанией «Аэроклуб», которая разрабатывает решения для управления командировками. Корпоративным клиентам стали доступны около 30 000 объектов посуточной аренды в 386 городах России, в том числе в ЮФО.

По данным компаний, одним из самых востребованных у бизнес-туристов направлений оказался Сочи. На него приходится 3% всех бронирований квартир и апартаментов. В среднем такие поездки длились 2 ночи.

«Растущий рынок делового туризма только в части размещений в отелях и апартаментах мы оцениваем в порядка 450 млрд рублей к 2030 году. При этом такой формат проживания, как квартиры и апартаменты, сегодня пользуется высоким спросом. Он привлекает как малый и средний бизнес, так и крупные компании из различных отраслей — от добывающей промышленности до розничной торговли», — отметил директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.

Среди других популярных городов для деловых поездок — Свободный (Амурская область) и Усть-Илимск (Иркутская область). Из городов-миллионников в лидерах Нижний Новгород, Москва и Красноярск.

Аренда квартиры через технологическую платформу «Авито Путешествия» оптимальна для командировок: есть оборудованная кухня, а обстановка позволяет и работать, и отдыхать комфортно. Это особенно удобно для длительных поездок, где важны гибкость, возможность готовить самостоятельно и чувствовать себя как дома.

Решение полезно и для небольших городов с нехваткой гостиниц, и для мегаполисов в периоды наплыва гостей, например, во время крупных конференций или фестивалей. Арендодатели, в свою очередь, могут сдать жилье в низкий сезон и расширить базу постоянных клиентов. В среднем деловые путешественники платят на 20% больше благодаря более длительному проживанию.

Как отмечают в «Авито Путешествиях», система бронирования сервиса быстро подтверждает заявки, проверяет документы арендодателей и позволяет организовать дистанционное заселение. Все объекты проверяют на соответствие заявленным характеристикам.

По данным «Аэроклуба», за первые три квартала 2025 года спрос на квартиры и апартаменты для деловых поездок вырос на 19%. Средняя стоимость ночи составила 3200 рублей, что на 15% выше, чем в 2024 году. Средняя продолжительность проживания — семь ночей.

Чаще всего такие квартиры бронируют представители нефтегазовой отрасли — на них приходится 46% всех забронированных ночей, а спрос вырос на 15%. На 86% вырос спрос со стороны сотрудников ритейл-компаний, их доля в общем числе бронирований достигла 23%. Доля бронирований от добывающей промышленности составила 12% при росте спроса на 14%.

«Авито Путешествия» и «Аэроклуб» обмениваются данными через API, поэтому информация о наличии жилья всегда актуальна. Партнеры также создали единую службу поддержки для корпоративных клиентов. В будущем платформа планирует предложить этот продукт и другим партнерам.

Чтобы сдавать жилье деловым путешественникам, арендодателям нужно работать на платформе как юридическое лицо или ИП, указать это в профиле и подключить моментальное бронирование. Подробнее об этом можно узнать на сайте.