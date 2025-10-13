В Сочи у многоквартирного дома сошел оползень. Обвалилась часть парковки

  • © Скриншот из телеграм-канала «Любимый Сочи» https://t.me/love_sochi/42730
В сочинском микрорайоне Бытха после схода грунта образовался обрыв. Власти говорят, что дом в безопасности

12 октября телеграм-канал «Типичный Сочи» сообщил, что в микрорайоне Бытха на улице Амбровая, 31 сошел оползень. Жители считают, что это произошло из-за строительных работ, ведущихся на склоне рядом с домами.

В результате движения грунта часть ближайшей парковки просела примерно на три метра — образовался глубокий обрыв. На опубликованных кадрах видно, что земля сдвинулась в сторону дороги, повалились деревья и обрушилась часть бетонного покрытия.

Местные жители рассказали, что не раз предупреждали о рисках строительства на сложном рельефе. Они также заявили, что обращались в администрацию района и города с жалобами на угрозу оползня. Однако это не принесло результатов.

Муниципальный центр управления Сочи отреагировал на происшествие под постом в соцсетях. В МЦУ заявили, что «язык оползня проходит более чем в десяти метрах от многоквартирных домов и угрозы не представляет», а участок взят на мониторинг.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае обрушилась стена психоневрологического интерната. Есть пострадавшая.

