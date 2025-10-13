В Крыму загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

Беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. После возгорания в городе перекрыли дороги

13 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью БПЛА атаковали нефтебазу в Феодосии. В результате возник пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Губернатор не уточнил, повлияет ли происшествие на обеспечение региона топливом. Ранее Аксенов сообщал, что с 11 октября бензин будут свободно продавать еще на 18 заправках.

До 20 литров в одни руки:

В администрации Феодосии рассказали, что в связи с возгоранием в городе перекрыли движение по нескольким улицам и изменили маршруты общественного транспорта.

По данным Минобороны России, за ночь 13 октября военные сбили более 100 беспилотников. Из них 40 — уничтожили в небе над Крымом. Еще 26 — в небе над Астраханской областью, 19 — над акваторией Черного моря, а 14 — над Ростовской областью.

Как писали Юга.ру, 6 октября обломки беспилотников повредили НПЗ в Туапсе. Два человека получили ранения.

