В Крыму загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

13 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил , что ночью БПЛА атаковали нефтебазу в Феодосии. В результате возник пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор не уточнил, повлияет ли происшествие на обеспечение региона топливом. Ранее Аксенов сообщал , что с 11 октября бензин будут свободно продавать еще на 18 заправках.

В администрации Феодосии рассказали, что в связи с возгоранием в городе перекрыли движение по нескольким улицам и изменили маршруты общественного транспорта.



По данным Минобороны России, за ночь 13 октября военные сбили более 100 беспилотников. Из них 40 — уничтожили в небе над Крымом. Еще 26 — в небе над Астраханской областью, 19 — над акваторией Черного моря, а 14 — над Ростовской областью.