В Краснодарском крае обрушилась стена психоневрологического интерната. Есть пострадавшая
У Константиновского психоневрологического интерната обрушилась наружная стена здания
10 октября прокуратура Краснодарского края сообщила, что в Курганинском района обрушилась внешняя стена первого корпуса Константиновского психоневрологического интерната. Это произошло при проведении работ по укреплению фундамента.
В результате ЧП пострадала 62-летняя подопечная. Женщину госпитализировали в больницу.
76 постояльцев аварийного корпуса разместили в других зданиях социально-медицинского учреждения. Прокуратура проводит проверку.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ).
Константиновский психоневрологический интернат предназначен для постоянного проживания лиц от 18 лет с ограниченными возможностями и нарушениями интеллекта, нуждающихся в бытовом и медицинском уходе. Здание на 365 мест построили в 1955 году. В пяти корпусах постояльцев размещают в зависимости от состояния здоровья и возраста.
