Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 271 и 367 дней

Теперь доходность на сроке 271 день теперь составляет 13,53-14,7% годовых, а на сроке 367 дней 12,55-13,9% годовых, в зависимости от суммы, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу.

Доходность по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 9,16% до 14,7% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 1 млн рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.